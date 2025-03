Stijn Jonkers viert dubbeldebuut in lange tweester met derde en vierde plaats

De 17-jarige eventingruiter Stijn Jonkers reed dit weekend met twee paarden voor het eerst CCI2*-L en niet zonder succes. Na goede resultaten in de dressuurproef en de cross van het Spaanse Mata do Duque, schoof Jonkers na foutloze rondjes in het afsluitende springen nog een paar plaatsen op. Met de negenjarige Libertho-H (v. Hotspot) werd hij derde op zijn dressuurscore van -32.2. Met de één jaar oudere Dsl Coola Boola (v. Natal) werd hij vierde op zijn dressuurscore van -33.4.

De winst in Spanje ging naar thuisruiter Albert Hermoso Farras, die zijn tienjarige merrie Hazel IV (v. Quick Fire) met een foutloze cross en springparcours naar -30.7 reed. Hij was concurrent van zichzelf en werd ook tweede met Coca Aa 24.37 (v. Miramon X) in een score van -31.8. De lange tweester was de grootste rubriek dit weekend in Spanje, met 33 combinaties.

Kaderscores binnen

Met de mooie resultaten in Spanje heeft Jonkers al twee kaderscores binnen. Zijn doel dit jaar: het EK junioren. Zie ook het artikel in de paardenkrant van deze week.

Uitslag CCI2*-L

Bron: Horses.nl

Lees ook: