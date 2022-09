Stralende eventingkampioenen

In het Zeeuwse Westdorpe werd zaterdag 3 september volop strijd geleverd in het KNHS Eventingkampioenschap voor ponycombinaties. Voor veel deelnemers een flinke rit, maar ze kregen er een prachtige wedstrijd voor. Fenna van Lanen won de met Star Charlie WNE in het Z kampioenschap.

In de teamwedstrijd mochten afvaardigingen vanuit de regio’s opgegeven worden, maar waren ook zelf samengestelde teams welkom. De titel ging hier naar Yes we Can – West Brabant. Zilver ging naar het team van Noord Nederland, Team Overijssel won het brons.

Fenna van Lanen

In het Z kampioenschap waren het Fenna van Lanen met Star Charlie WNE die als kampioenen naar huis gingen. De combinatie realiseerde de beste score in de dressuur, bleef foutloos in het springen en was in de cross slechts een seconde te langzaam. Zilver ging hier naar Sanne Kuijpers met Jacodi A. Brons was er voor Maartje Lont die met haar C’est Moi als enige foutloos binnen de tijd wist te finishen in de cross.

M kampioenschap

Het M kampioenschap kreeg een mooie winnaar met Ies Schipper en Bolero K. Ook dit duo noteerde een geheel foutloos springparcours en dito cross. Ilse van Dijk met Maestro Quin en Renzo Laffra met Blackberry waren de andere medaille winnaars.

Klasse L voor D/E pony’s

In de klasse L voor D/E pony’s werden veel foutloze ritten genoteerd. Sophie Buis pakte hier met haar Larienshof’s Dito de leiding in de dressuur en stond die niet meer af. Zilver was voor Lotte Hamstra met Diamond, brons voor Thirza Vermeulen met Rossum’s Higgins.

L cat. C

In de klasse L voor C pony’s was Rebecca Hoffmann met Mr Lex de enige die geheel zonder strafpunten bleef in het springen en de cross en daarmee kampioen werd. Zij werd gevolgd door Bindi Rijnen met Wielbraek’s DJ en Denischa Evers met Jack Sparrow.

Bron KNHS