Tweede overwinning in 5* Burghley voor zwangere Ros Canter en Graffalo

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Rosalind Canter met Lordships Graffalo in de Olympische cross in Parijs. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Ze wonnen al twee keer de legendarische 5* eventingwedstrijd in Badminton, in 2023 en 2025, maar Ros Canter en Lordships Graffalo tekenden vandaag ook voor de tweede keer op rij voor de overwinning in de 5* van Burghley. Graffalo is hiermee het eerste paard in de geschiedenis dat twee keer Badminton en twee keer Burghley op naam heeft geschreven. Opmerkelijk: Canter kondigde enkele weken geleden aan dat ze zwanger is van haar tweede kind en daarom het EK later deze maand laat schieten.

