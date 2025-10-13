Van breedtesport tot wereldtop: Eventing Fonds Nederland gaat voor goud

Redactie Horses.nl
Van breedtesport tot wereldtop: Eventing Fonds Nederland gaat voor goud featured image
De eerste founders, bestuur en ruiters bij een presentatie van het Eventingfonds tijdens Military Boekelo-Enschede. Foto © Coen Schilderman

Tijdens Military Boekelo-Enschede presenteerde de Stichting Eventing Fonds Nederland (EFN) zich in de hospitality-tent van ACSI. Het EFN zet zich in voor de structurele en duurzame ontwikkeling van de Nederlandse eventingsport, met als doel talentvolle (jeugd)ruiters te ondersteunen en Nederland op internationaal topniveau te brengen.

Door Redactie Horses.nl

“Wij geloven dat Nederland kan meedraaien in de wereldtop,” aldus voorzitter Shane Eshuis. “Om dat te realiseren investeren we gericht in de basis en de jeugd én bouwen we aan een sterke structuur van kennisdeling, samenwerking en innovatie binnen de discipline eventing. Dat moet leiden tot podiumplaatsen op de grote kampioenschappen. We kijken dus nadrukkelijk naar de hele breedtesport.”

Investeren in materiaal en kennisdeling

Het fonds wil onder meer bijdragen aan faciliteiten zoals crosshindernissen en gedeelde materialen voor wedstrijden, en organiseert jaarlijks netwerkbijeenkomsten voor betrokkenen uit sport en bedrijfsleven.

De founders van de stichting zijn Military Boekelo-Enschede, ACSI, Equiventure, Ritchie Bros. Benelux, Abiom en Lifeline Solutions. Samen vormen zij het fundament van een sterk platform dat Nederlandse eventingtalenten helpt te groeien en te excelleren. “Zo bouwen we stap voor stap richting Olympische successen – hopelijk al in Brisbane 2032.”

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like