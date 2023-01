Vijfsterren eventingamazone Hannah Bate maakt overstap naar springsport: ‘Mijn hart ligt niet meer bij de eventing’

De Britse amazone Hannah Bate heeft afscheid genomen van de eventing en wil zich volledig gaan richten op de springsport. ''De afgelopen jaren zijn veel van mijn drie- en viersterren paarden verkocht en de focus kwam steeds meer op het springen te liggen. De paarden verdienen iemand die veel hart heeft voor de sport en dat heb ik niet meer.''

Aan H&H vertelt Hannah dat haar hart niet langer bij de eventing ligt: ”Ik merkte dat ik de planning begon te maken rondom de springwedstrijden en de eventing wedstrijden steeds vaker ‘er bij’ kwamen. Dit vond ik niet eerlijk voor de paarden en de eigenaren en dus heb ik de keuze gemaakt om mij volledig op de springsport te focussen. De paarden verdienen iemand die veel hart heeft voor de sport en dat heb ik niet meer.”

Overstap

”De overstap is ook niet heel groot, ik heb het nu alleen aan mezelf toegegeven en gezegd: mijn hart zit er niet meer in. De focus kwam steeds minder op de eventing te liggen en steeds meer op het springen. Ik heb altijd al veel gesprongen en er staan nu vijf fijne paarden op stal. Ik was bang dat ik veel eigenaren zou verliezen maar waar de ene deur sluit opent een andere.”

Bron: Horse&Hound