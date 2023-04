Vogg en Jung bovenaan bij eventing Radolfzell

Felix Vogg heeft de korte driester van Radolfzell gewonnen met Dao de l'Ocean (v. Kannan). De Zwitser scoorde een uitstekende -25.7. Vogg was bovendien derde met Colero (v. Captain Fire). De tweester ging naar Michael Jung met Ignatz H (v. Inliner).

Jung stond na de dressuur en cross ook bovenaan in de korte driester, met de zestienjarige Banderas (v. Moravia). De Duitse ruiter trok het paard echter terug voor het springparcours.

Sanne de Jong

Voor Nederland was alleen Sanne de Jong in Radolfzell. De zevenjarige Larosaleen (v. Karandasj) reed haar allereerste driester netjes uit onder De Jong. In de cross was er een gemiste vlag en tijdfouten, bij het springen één balkje. Ook Jarelly MBF (v. Landsdown) reed de wedstrijd uit.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl