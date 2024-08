Willemina van der Goes doet goede zaken in Strzegom

Eventingamazone Willemina van der Goes - Petter heeft uitstekend gepresteerd in het Poolse Strzegom dit weekend. Met haar paard Lancelot (v. High Shutterfly) won ze de korte 3*, dankzij foutloze ritten in de cross en het springen en de tweede dressuurscore (-30,2). Bovendien werd Van der Goes derde in de korte 2 met de zesjarige Nicolai (v. High Shutterfly).

De korte vierster werd dit weekend gewonnen door de Deense Marie Juul met Ikke 2 (v. Ibisco XX). In deze rubriek werd Sarah van Leeuwen knap vijfde met It takes Two (v. Calvados). Ze finishte op een score van -50.9.

Alle uitslagen van Strzegom

Bron: Horses.nl