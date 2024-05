Willemina van der Goes twee keer vijfde in Münster

Eventingamazone Willemina van der Goes - Petter is knap vijfde geworden in zowel de korte driester áls de korte tweester in Münster. Met de achtjarige Lancelot (v. High Shutterfly) reed Van der Goes naar -30,3 na een foutloos springparcours en een minuscuul tijdfoutje in de 3* cross. Met de zesjarige Nicolai (v. High Shutterfly) scoorde ze -34,4 na een balk in het springen en wederom een minieme tijdfout in de cross van de 2* wedstrijd.