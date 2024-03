William Fox-Pitt’s Seacookie TSF overleden

Vijfsterren-paard Seacookie TSF (v.Helikon XX) van William Fox-Pitt is op 25-jarige leeftijd ingeslapen. De ruin genoot al een jaar of tien van zijn pensioen bij zijn eigenaresse, Catherine Witt, na een geweldige carrière. "Hij was een echte atleet en hij heeft me een aantal geweldige ritten gegeven op vijfsterrenniveau", vertelt Fox-Pitt aan Horse&Hound.

Seacookie begon zijn sportcarrière onder Ingrid Klimke. Zij leidde hem op tot driesterren niveau en won in 2007 de CIC*3 in Marbach. In datzelfde jaar kocht Catherine Witt de bruine ruin voor Fox-Pitt. Het duo eindigde zes keer in de top tien van een viersterrenwedstrijd. Naast de winst in Pau werd hij in 2013 tweede, in 2014 negende en in 2009 zesde in Kentucky. En in Burghley eindigde het duo in 2010 op de tweede en in 2009 op de achtste plaats.

Gezegend

Zijn eigenaresse vertelt aan Horse&Hound: “Hij kende zijn werk, raakte nooit te enthousiast, hij deed gewoon alles en we hadden veel geluk. Toen ging hij met pensioen en heb ik hem nog bijna 10 jaar gehad. Ik voel me erg gezegend dat ik hem zo lang heb gehad. Het is zo triest om hem te zien gaan, maar wat een herinneringen heeft hij ons nagelaten.”

Bron: Horses.nl/ Horse&Hound