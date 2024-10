WK-gouden Merel Blom: ‘Ik dacht dat die regen te veel tijd zou kosten’

Merel Blom-Hulsman heeft schitterend goud gewonnen op het Wereldkampioenschap voor zesjarige eventingpaarden. In Frankrijk nam de TeamNL amazone met haar merrie Killer Queen (v. I'm Special de Muze) vanaf de dressuur de leiding en stond die niet meer af. Een unieke prestatie voor de Nederlandse eventingsport.

Merel Blom scoorde met haar fraaie merrie in de dressuur een super score van 25.1 strafpunt (74.9%). In de uitdagende cross kreeg de combinatie onderweg te maken met een ware hoosbui, maar dat stond een foutloze ronde binnen de tijd niet in de weg. In het afsluitende springen kon de combinatie zich alleen een enkele tijdfout permitteren, maar die hadden ze ook niet nodig. Een overtuigende ronde bekroonde het weekend met de wereldtitel bij de jonge paarden, de eerste ooit voor een Nederlandse combinatie. Met haar tweede paard Checkpoint (v. Chacoon Blue) begon Merel Blom – Hulsman ook goed aan het kampioenschap, maar de combinatie kreeg in de verder sterk gereden wedstrijd een weigering in de cross.

Compleet paard

Blom-Hulsman: “Killer Queen is een heel compleet paard. Ze is mooi, atletisch en is een echt sportpaard, ook in haar karakter. De cross was technisch best uitdagend voor de jonge paarden en de vele regen maakte het niet makkelijker. Ik heb op sommige stukken ook echt naast de modderpaden gereden om haar goed en veilig thuis te brengen. Onderweg baalde ik wel van al die regen want ik dacht dat het misschien te veel tijd ging kosten, maar dat was gelukkig niet zo. Ik had er ook wel een beetje voordeel van dat in met mijn andere paard Checkpoint de cross al gereden had. Die kreeg een weigering, maar ik was ook met zijn ronde verder heel blij.” Over de toekomst van Killer Queen kan Blom nog niet veel zeggen. “Niets staat vast bij ons, maar Jeroen (Merel’s echtgenoot, red.), rijdt ook heel graag dressuur met haar, en dat die plezier heeft is ook belangrijk”, vertelt ze lachend.

Bron: KNHS

