WK Jonge Eventingpaarden: Taylor en Carlile naar de winst

Het WK Jonge Eventingpaarden in Le Lion d'Angers, Frankrijk, is uitgelopen op winst voor de Britten en Frankrijk. De Belgische Lara de Liedekerke-Meier werd bij de zevenjarige paarden op een haar na tweede met Kiarado d'Arville (v. Diarado). Het beste Nederlandse resultaat was de 22e plek van Merel Blom-Hulsman met Ukario R (v. Unikato) bij de zesjarigen.