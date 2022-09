Yasmin Ingham pakt verrassend WK Eventing Goud, Duitsland wint landenstrijd

De 25-jarige Britse amazone Yasmin Ingham heeft met haar elfjarige Banzai du Loir (v. Nouma d'Auzay) het individuele Wereldkampioenschap Eventing in Italië gewonnen. De 25-jarige kampioene was een individuele starter op haar eerste seniorenkampioenschap, dus het Britse team had niets aan haar eindscore van 23,2 strafpunten. Teamgoud ging naar Duitsland, voor het eerst in 25 jaar, nadat laatste starter Michael Jung met FischerChipmunk (v. Contendro I) twee balken zag vallen in het afsluitende springparcours. Hij verloor daarbij zijn individuele medaille, maar Duitsland had voldoende speelruimte voor het teamgoud.

De kersverse wereldkampioene Ingham: “Ik kan niet geloven dat dit zojuist echt gebeurd is. Ik sta te trillen en heb geen woorden voor hoe blij ben ik. Mijn paard deed het echt perfect. Het was wel zenuwslopend, ik heb geprobeerd om het als een normale wedstrijd te benaderen en me te focussen op de taak voor me. Ik kijk ontzettend op tegen de leden van het Britse team die hier allemaal zijn. Ik ben echt sprakeloos.”

Hoofd koel gehouden

De jonge Britse en haar vos mochten als één na laatsten de ring in voor hun springrondje. Die voorlopig tweede plaats was al een fenomenale prestatie. De grote vos, die veel vermogen heeft, werd zeer rustig een gecontroleerd rondgereden door Ingham, die op vrijwel elke hindernis ‘hop’ riep tegen haar paard. Het betaalde zich uit. De 25-jarige kwam juichend foutloos over de finish onder groot applaus van het publiek. Na een dressuurscore van 22 strafpunten (78%) en een piepklein tijdfoutje in de cross won Ingham de gouden medaille op 23,2 strafpunten.

Yasmin Ingham en Banzai du Loir in de dressuurring.

Krajewski zilver

Julia Krajewski won niet alleen teamgoud met Duitsland, maar ook individueel zilver. Met Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines) stond ze op de vijfde positie na de cross. Duitsland stond op de zilveren positie in het landenklassement. Amande oogde gretig en moest door Krajewski goed gemanaged worden. Af en toe laat de merrie de achterbenen wat hangen. Dat gaf echter geen problemen voor de combinatie en ze eindigden op hun dressuurscore van 26,0. Tot even later Oliver Townend en Ballaghmor Class (v. Courage II) al op hindernis twee in de fout gingen en serieus in de problemen kwamen op de twee combinaties kwamen in het laatste gedeelte. Daar gingen nog drie balken naar beneden. Resultaat: een teleurstellende vierde plaats voor titelverdedigers Groot Brittannië in de landenwedstrijd en een bronzen medaille voor Nieuw Zeeland (op 0,2 strafpunten). Het zilver in de landenwedstrijd was voor de Verenigde Staten, nadat laatste starter Boyd Martin met Tsetserleg TSF ook vier balken uit de lepels tikte. Het verschil met brons was slechts 0,4 strafpunten. Dat betekende ook: Goud voor Duitsland.

Tim Price brons

De Nieuw Zeelanders stonden er niet spectaculair goed voor na de cross van zaterdag, met een vierde teampositie en kopman Tim Price op de zevende plaats in het individuele tussenklassement. Met Falco (v. Cardenio) maakte Price het nog even spannend op de groene en verende grasmat in Pratoni del Vivaro. Maar ondanks een touché in de tweede combinatie bleef ook Price foutloos op zijn dressuurscore van 26,2 strafpunten. Het was goed voor individueel- én teambrons. Naast de podiumlanden Duitsland, de VS en Nieuw Zeeland hebben ook Groot Brittannië, Zweden en Ierland op dit WK hun Olympisch tickets voor Parijs 2024 verdiend.

De foutloze cross van Michael Jung zaterdag:

Sanne de Jong

Sanne de Jong en Enjoy (v. Cartano) waren de enige Nederlandse combinatie die het kampioenschap uitreden. Jordy Wilken trok zich terug voor het springen. De Jong had gisteren een goede cross, tot ze op de allerlaatste hindernis een langsloper kreeg. Ze voegde bij het springen twee balken en wat tijd aan haar totaal toe en werd 58e.

Uitslag individueel WK Eventing

Uitslag teams WK Eventing