Eventingruiter Joris Vanspringel geëerd met Armada Dish in Badminton

Joris Vanspringel mocht afgelopen weekend in Badminton de Armada Dish in ontvangst in ontvangst nemen. De Duke of Beaufort reikte de schaal uit aan de Belgische eventingruiter omdat hij vorig jaar voor de vijfde keer de prestigieuze 5* wedstrijd had uitgereden.

De ruiters die vijf maal de Badminton Horse Trials hebben voltooid krijgen de Armada Dish. De schalen worden sinds 1964 uitgereikt. Joris Vanspringel is een van de weinige ruiters van het Europese vaste land die de schaal in ontvangst mocht nemen. Eerder lukte het onder meer Michael Jung, Andreas Dibowski, Bettina Hoy, Jean Teulere en Pascal Leroy. In 1998 en in 1991 ontving Eddy Stibbe als eerste en tot nog toe enige Nederlander de schaal uit handen van de Duke of Beaufort.

Vanspringel voltooide vorig jaar zijn vijfde Badminton met de KWPN’er Creator GS (v. Kreator xx). De Belg werd 45ste en stuurde zijn paard met alleen tijdfouten door de cross.

Bron LRV/Horses.nl