Eventingteams Australië en China plaatsen zich voor de Spelen in Parijs

Eventingteams uit Australië en China gaan naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs na kwalificatie dit weekend in Millstreet. In Ierland won Australië de lange 3*-kwalificatiewedstrijd voor de groepen F en G (Afrika, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Oceanië). China werd onder leiding van Martin en Tim Lips knap tweede. Vijf teams kwamen aan de start.