Exultant wint de FWD Queen Elizabeth II Cup

De derde Group I ren op de door FWD gesponsorde Champions Day was de FWD Queen Elizabeth II Cup met een prijzengeld van 3 miljoen euro. De ren heeft zich de afgelopen jaren als Hong Kong's beste kwaliteitsren over 2000 meter ontpopt en staat op de negende plaats achter de Prix de l'Arc de Triomphe op de lijst van ’s werelds Group 1 rennen van de Internationale Federatie van Horseracing Authorities (IFHA). Favoriet Exultant won de race.

Qua ranking staat de FWD Queen Elizabeth II Cup race over 2000 meter op de grasbaan gelijk aan de alom bekende Kentucky Derby die op 3 september a.s. zal worden verreden. Net als de Chairman’s Sprint Prize en de Champions Mile kende ook deze ren een deelnemersveld (zeven paarden) dat enkel uit in Hong Kong getrainde paarden bestond.

Lastige start

De 2000m start bij Sha Tin is een lastige. Het is maar een kort stukje naar de eerste bocht en dan is het van belang om al in goede positie te zijn voor de 1400 meter die volgen tot de tweede bocht. Zit je niet in de goede positie dan loop je het risico dat je aan de buitenkant van het veld raakt en tientallen meters meer moet koersen dan jouw concurrentie en het je de overwinning kost.

Exultant maakt favorietenrol waar

Favorieten waren Time Warp en de zesjarige Exultant (Teofilo x Contrary). Na de start nam zoals verwacht Time Warp de leiding. Zac Purton stuurde ter hoogte van de 1200 meter markering Exultant vanaf zijn vierde positie naar een tweede plek achter de nog steeds aan leiding gaande Time Warp. Purton hield zijn paard daar een halve lengte achter. Met nog 900 meter te gaan scheidde het favorietenduo zich met anderhalve lengte van de rest van het veld en bleef deze positie tot 300 meter voor de finish behouden. Purton spoorde Exultant aan en met nog 150 meter te gaan leidde de combinatie met ruime voorsprong het overige deelnemersveld. Het was het Furore onder Karis Teetan die de aanval op Exultant opende. Met nog vijftig meter te gaan lag Furore nog maar een lengte achter Exultant en redde het niet om dat verschil op de finishlijn terug te brengen. Exultant won met ¾ lengte voor Furore die vervolgens met 3 ¼ lengte de derde aankomende Eagle Way achter zich hield.

Bron Horses.nl