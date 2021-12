Favoriet Golden Sixty prolongeert de Longines Hong Kong Mile 2021

Deze ren over 1600 meter werd ter gelegenheid van de Aziatische renconferentie in Hong Kong in 1991 ingehuldigd en kreeg in 2000 de Group I status. Vele beroemdheden zoals Beauty Generation, Maurice, Able Friend, Good Ba Ba en Ambitieus Dragon hebben de Longines Hong Kong Mile als een van 's werelds elite mijl ren in de afgelopen drie decennia gewonnen. Nu is Golden Sixty voor de tweede keer aan dat rijtje toegevoegd.

De ren met een prijzengeld van een kleine € 3 miljoen heeftstatistieken die voor zich spreken want startboxen 1 tot 6 hebben in de laatste 19 edities van deze ren slechts drie winnaars voortgebracht terwijl startbox 7 en verder sinds 1999 de meeste winnaars voortbracht. Vandaag werden die statistieken doorbroken want Hong Kongs ster Golden Sixty vertrok uit startbox 2 en prolongeerde zijn overwinning uit 2020.

The Pride of Hong Kong

Golden Sixty (Medaglia d’Oro x Gaudeamus) was in 2019 al als beste vierjarige gekroond, herhaalde dat als vijfjarige in 2020 en dit jaar, als zesjarige, kan hij buigen op inmiddels 19 overwinningen waaronder 16 Group I rennen op rij. Het paard is sinds september 2019 ongeslagen gebleven en draagt terecht de bijnaam ‘The Pride of Hong Kong’. Het paard heeft inclusief deze ren een kleine 11 miljoen euro gewonnen en het ziet er naar uit dat het record van Beauty Generation van ruim 12 miljoen euro volgend jaar zal gaan sneuvelen.

Mooie open koers

De tien sterke tegenstanders van Golden Sixty waaronder de jongere Japanse deelnemers als Salios, Vin De Garde en Danon Kingly en de Ierse driejarige Mother Earth hadden hun kunnen het afgelopen jaar eveneens bewezen waarmee het een mooie open koers beloofde te worden. Zoals verwacht hield jockey Vincent Ho Golden Sixty in het begin van de ren achter het middenveld en bewoog de combinatie zich halverwege gestaag naar het middenveld. Met nog vierhonderd meter te gaan bevonden zij zich aan de binnenkant van de kopgroep en honderd meter verder trok Ho Golden Sixty naar buiten. Vanaf dat moment braken de remmen los en nam de combinatie de leiding over en gaven die in de laatste tweehonderd meter niet meer af. Met 1 ¾ lengte won Golden Sixty voor More Than This uit Hong Kong en Salios uit Japan. Mother Earth van de Ierse trainer Aidan O’Brien werd vierde.

‘Het is fantastisch’

Jockey Vincent Ho: “Het is fantastisch, wij hebben Golden Sixty hebben voor deze ren goed voorbereid en hij was topfit. Ik wist dat hij op zijn best was maar startbox 2 was niet echt gunstig want ik wilde niet aan de binnenkant vastzitten. Het is een agressief paard en een echte vechter en vindt het daarom niet erg om door een kluwen paarden heen te moeten gaan maar in de koers heb ik hem een beetje gespaard. Het tempo was goed toen ik hem vroeg om te versnellen deed hij dat gelijk en won gemakkelijk. Ik dank het team van stal want dat teamwork maakt dat het paard optimaal voor de rennen wordt voorbereid en op dit niveau presteert.”

