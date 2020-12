Favoriet Golden Sixty wint voor Hong Kong Longines Hong Kong Mile 2020

De eerste Longines Hong Kong Mile werd in 1991 ter gelegenheid van de Aziatische raceconferentie in Hong Kong gehouden. In 2000 kreeg de race de Group I gradatie die zij nu nog heeft. Vele beroemdheden zoals Beauty Generation, Maurice, Able Friend, Good Ba Ba en Ambitieus Dragon hebben de Hong Kong Mile al eens gewonnen. Editie 202 ging naar favoriet Golden Sixty.

De ren over 1600 m met een prijzengeld van 2,66 miljoen euro heeft statistieken die voor zich spreken. Startboxen 1 tot 6 hebben in de laatste 19 edities van de Longines Hong Kong Mile slechts drie winnaars voortgebracht, terwijl startbox 7 sinds 1999 de meeste winnaars voortbracht. Dat gebeurde vandaag ook weer. Hong Kong’s rijzende ster Golden Sixty vertrok uit startbox 7 en won.

Winst in 11 Group I races op rij

Golden Sixty (Medaglia d’Oro x Gaudeamus) was in 2019 als vierjarige gekroond en heeft vanuit zijn vijftien starts nu veertien gewonnen waaronder elf Group I rennen (!) op rij. Na de winst op 20 november in de Jockey Club Mile had de inmiddels vijfjarige nu de taak om Admire Mars, de winnaar van vorig jaar, te verslaan. In de trainingen voorafgaande aan deze ren zei trainer Francis Lui dat Golden Sixty goed in vorm was en dat hij vond dat zijn pupil het te kloppen paard zou zijn.

Twee lengten voor

Tien deelnemers gingen van start. Het veld werd zoals verwacht door Ka Ying Star met in derde positie Admire Mars en Golden Sixty werd door jockey Vincent Ho in de achterhoede gehouden. In de laatste zeshonderd meter verschoof de combinatie naar de buitenkant van het veld en koerste vijfdik richting finish. Met nog tweehonderd meter te gaan leidde Ho Golden Sixty naar een gemakkelijke overwinning. Hij won met twee lengten voor Southern Legend, die een nek voor de derde aankomende Admire Mars bleef.

‘Hij versnelde en won makkelijk

Jockey Vincent Ho: “Het is fantastisch, Golden Sixty hebben wij voor deze ren goed voorbereid en hij was topfit. In de koers heb ik hem een beetje gespaard maar toen ik hem vroeg, versnelde hij en won makkelijk.”

Beauty Generation op rust

Beauty Generation werd verdienstelijk vijfde. Het paard werd twee keer tot Paard van het Jaar is gekroond en is baanrecordhouder van deze ren. De volbloed die in 2017 en 2018 de race won, gaat op welverdiende rust en vliegt naar Australië naar het beroemde renpaarden rustcentrum Living Legends.

Bron Horses.nl