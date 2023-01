Feest voor Europese trainers en jockeys in vierde Dubai World Cup Carnival meeting

Het regende de afgelopen twee dagen behoorlijk te Dubai en die regen hield tijdens de vierde meeting van het Dubai World Cup Carnival aan. Omdat de grasbaan op sommige plekken te drassig was geworden, werd de buitenste reling acht meter naar binnen geplaatst en werd de ondergrond als zacht gekwalificeerd. Er stonden acht rennen met topdeelnemers op het programma waaronder de Firebreak Stakes, een voorbereidingsren voor de Godolphin Mile tijdens de Dubai World Cup rennen.

De zachte ondergrond vormde voor de internationale deelnemers uit Engeland en Denemarken geen enkel probleem en maakte dat de favorieten uit Dubai naar een tweede of derde plek werden verwezen. In de Dubai Sprint over 1200 meter versloeg de vijfjarige in Frankrijk gefokte Coachello (Dunkerque x Rock Harmonie) in de laatste 200 meter Man Of Promise, de favoriet van Godolphin. Thunder Of Niagara finishte als derde. Voor de Ierse trainer Gordon Elliott, een National Hunt-trainer in Ierland, was het zijn eerste overwinning in Dubai.

Eerste zege voor Deense trainer Soren Jensen

In de Zabeel Turf kon de Deense trainer Soren Jensen zijn eerste overwinning in Dubai op zijn palmares bijschrijven. Zijn vijfjarige pupil Good Fortune (Appel Au Maitre x Eko Palace Bay) won de race na strijd van White Wolf en Falling Shadow, de favorieten van Godolphin in deze ren. Een heel blije Jensen en zijn team juichten, Jensen: “De zon schijnt hier nu eens niet, maar dat maakt niets uit! Het is mijn eerste reis naar Dubai en ik heb gezien hoe moeilijk het is voor Scandinavische paarden om hier te winnen, dus ik ben erg trots en blij voor het team.” Voor de Franse jockey Theo Bachelot was het eveneens zijn eerste overwinning te Dubai.

Trainer Doug Watson met drie paarden op kop

De eerste drie finishende paarden in de Group III de Firebreak Stakes waren allen van trainer Doug Watson. Zijn Prins Eiji (Dubawi x Izzi Top) gold als favoriet gold en won voor zijn stalgenoten Everfast en Thegreatcollection (onder Adrie De Vries). Trainer Watson, die deze ren voor de tweede keer won: “Ik ben erg blij voor Sheik Mohammed Obaid Al Maktoum om Prins Eiji zo terug te zien komen.”

Lokale succesen

Er werden natuurlijk ook lokale succesen gevierd. In een nieuwe koers, de Jumeirah Fillies’ Classic voor driejarigen over 1400 meter op gras, moest de jury eraan te pas komen om uit te maken wie de koers had gewonnen. Mawj (Exceed and Excel) won voor Saeed Bin Suroor voor Dream Of Love voor trainer Charlie Appleby en leidde tot een een-tweetje voor Godolphin. Verder won Godolphin’s Naval Power (Teofilo x Emirates Rewards) in de Jumeirah Classic over 1800 meter op gras voor stalgenoten One Nation en Highbank en leverde trainer Appleby en eigenaar Godolphin een een-twee-drietje op. Ook trainer Buphat Seemar en jockey Tadgh O’Shea vierden een dubbel succes en wonnen met Franz Straus nipt voor Adrie de Vries op Withering de Longines Legend Driver Collection over 1900 meter op zand en met Western Symphony de Longines Recors Collection over 1400 meter.

De Vries verdient 57.000 dollar

Voor de Nederlandse jockey Adrie de Vries die op Withering nipt werd verslagen en in een heel knap gereden ren op Go Soldier Go eveneens als tweede finishte leverde deze vierde renmeeting onder meer nog twee derde en een vierde plek op en zo verdiende De Vries voor zijn eigenaren $ 57.000.

Bron Horses.nl