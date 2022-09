FEI-bestuur beslist vandaag over doorgang WK endurance

Het FEI-bestuur houdt vandaag een teleconferentie waarin het zal beslissen of het wereldkampioenschap endurance in Verona, gepland voor 22 oktober 2022, doorgaat. Het organisatiecomité, Veronafiere SPA, ontving op 26 augustus een formele opzegging van de FEI waarin de FEI haar ernstige bezorgdheid uitte over de planning en voorbereiding van het evenement.

Met name de veiligheid van de piste lijkt een punt van zorg te zijn. Het OC had tot 5 september de tijd om de situatie te verhelpen. Hoewel er geen specifieke details over het parcours zijn vrijgegeven, blijkt uit het schema dat de lussen 5 en 6 van het 160 km lange parcours slechts 21 km lang zijn. Dit is bevorderlijk voor hoge snelheden en vroegtijdig sprinten en kan leiden tot blessures.

Begrotingstekort

Naar verluidt heeft de organisatie nog steeds een tekort van ongeveer 250.000 euro voor de begroting van het evenement, ondanks hun langdurige sponsorbanden met het in Dubai gevestigde Meydan.

Duurzaamheid

De regio Verona werd afgelopen zomer geteisterd door ernstige droogte, waardoor het gebruik van drinkwater werd beperkt. Het feit dat het wereldkampioenschap endurance waarschijnlijk zo’n 150.000 tot 200.000 liter water en vrachtwagenladingen ijs zal verbruiken, zou ook een reden tot bezorgdheid kunnen zijn. Het organisatie comité heeft verklaard te streven naar een “groen” wereldkampioenschap, waarbij duurzaamheid op de voorgrond staat.

De FEI heeft verklaard dat zij de nationale federaties en andere belanghebbenden zo spoedig mogelijk op de hoogte zal brengen van haar besluit.

Bron Clean Endurance