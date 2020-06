FEI en NRHA blijven het oneens over reining

In een online vergadering hebben de paardensportbond FEI en de reining-organisatie NRHA een poging gedaan om nader tot elkaar te komen en het eens te worden over beleid en reglementen. Dit met het oog op de Olympische status van reining. Wegens 'cultuurverschillen' is een verzoening echter niet gelukt. De FEI gaat haar opties nu verder onderzoeken.

De FEI en de NRHA (National Reining Horse Association – een Amerikaanse bond) verschillen vooral van mening over de welke organisatie wat precies moet reguleren. De FEI wil gaan over de paarden van zeven jaar en ouder, omdat de organisatie zich anders niet aan haar eigen statuut kan houden, waarin staat dat ze de enige organisatie moet zijn die de internationale regels voor een discipline maakt.

Er was vorig jaar een akkoord gesloten met de nationale federaties waarbij als uitgangspunt werd genomen dat reining onder de FEI zou blijven vallen, zo lang aan bepaalde voorwaarden voldaan zou zijn.

Cultuurverschil

De NRHA wil echter niet alles uit handen geven. De organisatie gaf tijdens de vergadering aan dat ze op hun nationale en internationale wedstrijden andere regels en handhaving hanteren dat in de FEI-regels staan. Volgens vertegenwoordigers van de organisatie gaat het bij hen nou eenmaal een beetje anders en is dat een cultuurverschil dat niet te verhelpen is.

Het FEI bestuur concludeerde daarop dat er overbrugbare verschillen van mening zijn tussen de twee organisaties. Het is niet duidelijk of de FEI nu separaat van de NRHA reining als discipline binnenboord wil houden. Daar wordt nu nader onderzoek naar gedaan door een technische werkgroep. Maar het is duidelijk dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarmee staat ook de Olympische status van reining op de tocht.

