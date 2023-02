FEI: Minder rotatievallen dan ooit tevoren in eventing

Eind januari kwamen de eventing officials bijeen op een FEI vergadering in Jardy, Frankrijk, om onder andere de risico-ontwikkeling van de sport te bespreken. De resultaten zijn wisselend. In 2022 vielen aanzienlijk minder paarden. Opvallend was vooral dat het aantal rotatievallen sterk is afgenomen.

Het goede nieuws was dat er in 2022 aanzienlijk minder paarden vielen dan gemiddeld sinds 2011. Afgelopen jaar viel 1,17 procent van de combinaties in alle klassen. Het gemiddelde van de jaren daarvoor was 1,43%. In 2022 vielen wel meer ruiters: 4,22 tegen 3,93%. Opvallend is vooral dat het aantal rotatievallen, de gevaarlijkste valpartijen, sterk is afgenomen. In 2011 was er nog één rotatieval per 510 starters; in 2022 werd er één geteld per 1437 starters. Sinds 2013 zijn de aantallen gestaag gedaald en staan ze nu op een historisch dieptepunt, aldus het Eventing Comité van de FEI in zijn rapport.

Rotatievallen

Het rapport zei echter ook dat er nog steeds zaken moeten worden aangepakt: in 2022 werden 34 ernstige verwondingen als gevolg van valpartijen geteld. Ernstige verwondingen zijn verwondingen die volgens de verwijzende arts onmiddellijke behandeling in het ziekenhuis vereisen. Van de 15 roterende valpartijen resulteerden er vijf (33 procent) in dergelijk ernstig letsel.

In totaal leidde 86,8% van de valpartijen in 2022 tot geen enkel letsel, 10,3% tot licht letsel en 2,9% tot ernstig letsel.

Uit deze vergelijking blijkt hoe groot de invloed van het type val is: bij valpartijen waarbij alleen de ruiter viel, ging slechts één val gepaard met ernstig letsel. Bij roterende valpartijen is er één ernstig letsel per zes incidenten.

Bron St.Georg