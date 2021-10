FEI neemt belangrijke stap in sluiten maas endurance regels

Veel 120 km lange endurance wedstrijden zullen in de toekomst volgens de FEI-regels moeten verlopen, tenzij de organisatoren het aantal uitgenodigde buitenlandse deelnemers drastisch verminderen. Dit meldt Horsesport op haar website.

Er was een maas in de regels waardoor organisatoren de FEI-regels gedurende meer dan tien jaar konden omzeilen bij tal van spraakmakende endurance wedstrijden. Deze maas wordt nu eindelijk gedicht. Het bestuur van de FEI heeft besloten om 2* senior endurance-evenementen te verwijderen uit de categorie van “kleine” evenementen (CIM’s). Volgende maand op de FEI General Assembly in Antwerpen zal deze nieuwe regel in gebruik worden genomen.

Verenigde Arabische Emiraten

Met name spraakmakende races in de Verenigde Arabische Emiraten zullen worden getroffen, het land dat het middelpunt is van zoveel welzijns-, doping- en bedrog-schandalen, aldus Pippa Cuckson. Een van de schandalen gebeurde in de Al Reef Cup in Abu Dhabi, waar Splitters Creek Bundy in 2015 beide voorbenen brak. Dat incident stelde de FEI bloot aan een spervuur van kritiek toen het aanvankelijk antwoordde dat de categorisering van de wedstrijd de FEI geen jurisdictie gaf.

Als de VAE in de toekomst een groot internationaal deelnemersveld wil betrekken bij haar 120km en andere 2* races, moeten ze allemaal ofwel volgens de FEI-regels lopen of het aantal uitgenodigde buitenlanders drastisch verminderen.

