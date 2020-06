FEI Tribunaal legt historisch hoge schorsing straf op van 20 jaar

Het FEI Tribunaal heeft een ongekend hoge straf gegeven in een paardenmishandeling en anti-doping schending-zaak. Het gaat om een endurance paard dat tijdens een wedstrijd fataal gewond raakte en ruiter Sh Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi kreeg een historisch hoge schorsing straf opgelegd van 20 jaar. Daarnaast moet de ruiter ook meer dan 30.000 euro aan boetes en proceskosten betalen.

Het ging om het paard Castlebar Contraband tijdens de CE1* wedstrijd in Fontainebleau in oktober 2016. Tijdens de wedstrijd had het paard een open factuur linksvoor en moest ingeslapen worden. Na autopsie en bloedonderzoek bleek dat er een verboden substantie in het bloed zat. Xylazine werd gevonden en dit is een spierontspanner, verdovingsmiddel en pijnstiller in één. Normaal gesproken wordt deze substantie zeer snel afgebroken en is het niet terug te vinden in het bloed.

Zenuwen geblokkeerd

Er is geen therapeutische reden om dit middel toe te dienen volgens de FEI-regels. De claim van de ruiter dat dit gebruikt werd bij het in laten slapen van het paard werd ook verwezen toen de FEI-dierenarts getuigde dit niet te hebben gebruikt. De dierenarts verklaarde ook dat door het middel toe te dienen de: “fundamentele beschermingsfunctie van gevoeligheid weggehaald wordt, waardoor de kans op een catastrofale blessure groter wordt.” Het paard laat bij een fractuur dan niets zien en loopt gewoon door alsof er niets aan de hand is. Meerdere laesies werden gevonden tijdens de autopsie wat volgens de dierenarts wees op meerdere injecties en de conclusie was dat de zenuwen van het paard tijdens de training en in de wedstrijd geblokkeerd waren.

‘FEI Tribunaal tolereert geen paardenmishandeling’

Het FEI tribunaal concludeerde daarom dat de ruiter paardenmishandeling gepleegd had en dat de anti-doping regelgeving geschonden was. Daarvoor kreeg de ruiter in totaal 20 jaar, 18 voor de mishandeling, 2 voor de doping. De Juridisch Directeur van de FEI, Mikael Rentsch, was blij met de straf: “Dit is een zeer goed resultaat voor de welzijn van paarden en het gevecht tegen doping in de paardensport. We zijn zeer blij dat er zo’n zware straf gegeven is door het FEI Tribunaal en het is een waarschuwing dat het Tribunaal geen paardenmishandeling tolereert.”

Lees hier het besluit.

Bron: FEI