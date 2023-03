Frankie Dettori, afscheid van een fenomeen

Frankie Dettori heeft wereldwijd de grootste rennen gewonnen waaronder meer dan 500 Group rennen. Is driemaal tot kampioensjockey van Engeland gekroond. Won in 1996 in Ascot zeven rennen (de magnificent seven), won in een weekend de Engelse en de Franse Derby en is de enige jockey die de Dubai World Cup vier keer won. Met zijn rit op Country Grammer zaterdag aanstaande hoopt Dettori om zijn vijfde Dubai World Cup ren, tevens zijn afscheidsren in Dubai, te winnen.

Frankie Dettori was vaste jockey van Godolphin en daarna voor Sheikh Al Thani van Qatar om vervolgens als free-lancer te gaan werken. Hij werd door zijn succes al op jonge leeftijd multimiljonair en zijn agent zoekt de ritten voor hem uit en contacteert de trainers en eigenaren of zij nemen contact met hem op.

Geboren in Milaan

De in Milaan geboren Frankie Dettori wordt eind dit jaar 53 en is aan zijn afscheidstournee bezig. Hij prijst zich gelukkig dat hij door het blijven wonen in Engeland samen met zijn vrouw, hun kinderen heeft zien opgroeien. Als zoon van een jockey werd de rensport hem met de paplepel ingegoten en als dertienjarige besloot hij niet meer naar school te gaan en om staljongen en leerling jockey te worden. Als vijftienjarige verhuisde Dettori van Italië naar Newmarket (Engeland) en zette zijn opleiding bij trainer Luca Cumani voort.

‘Flying dismount’

Dat hij getalenteerd was, was voor iedereen zichtbaar en als zestienjarige won hij zijn eerste Group I ren. Als tiener won hij honderd rennen in 1990 en in de daarop volgende bliksemcarrière werd hij de meest geliefde jockey ter wereld. Altijd welbespraakt, voorzien van een flinke portie humor en zijn ‘flying dismount’ (het in de winnaarsring uit het zadel springen) doet het publiek overal ter wereld naar de renbaan komen en juichen en klappen.

Breeders’Cup mogelijk laatste ren

Hij levert net als iedere jockey constant een strijd tegen het behouden van een licht gewicht en tegen de constante jetlags van het reizen en dat gaat op een gegeven moment zijn tol eisen. Dettori besloot daarom om aan het einde van dit jaar zijn laarzen in de wilgen te hangen. Dat zal waarschijnlijk tijdens de Breeders’Cup rennen begin november zijn maar Dettori gaf gisteren aan dat als hem nog een mooie rit na de Breeders’Cup wordt aangeboden om te overwegen om die rit aan te nemen en op 31 december is het dan echt gedaan. Hij gaf ook aan dat hij het vervelend vindt dat hij vier keer als tweede in de July Cup finishte, de enige ren die hij niet gewonnen heeft, dus wie weet.

Favoriet in Dubai World Cup

Vooralsnog ligt de focus op de zeven rennen waarin hij op zaterdag a.s rijdt. Daaronder bevindt Country Grammer, de grootste favoriet van de Dubai World Cup. Dettori gaf aan dat startbox 14 niet de meest gunstige is en met acht Japanse deelnemers en meerdere Group I winnaars in de ren, waaronder Panthalassa die naast hem start, verwacht hij dat het een competitieve ren zal worden. Dettori: “Een ding is zeker bij Country Grammer: hij wil alles op de baan laten zien en geven. Je weet dat hij zich tot het einde inspant dus ik kan mij geen betere metgezel wensen. Ik kan geen slecht woord over Country Grammer zeggen, want als je naar zijn vorm kijkt, is het een brok energie en lef. De manier waarop hij liep in de San Antonio Stakes (in Santa Anita op tweede kerstdag), waar ik voor de laatste bocht voorbij werd gestreefd en dacht dat ik in de problemen zat, liet hij dat lef zien. Dat deed hij ook vorig jaar in de Dubai World Cup, het paard geeft niet op.”

