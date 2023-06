Frankie Dettori wint met ‘nieuweling’ Courage Mon Ami de Gold Cup in zijn laatste Ascot

"Het is ongelooflijk - ik kan mezelf niet horen praten, er is zoveel applaus," zei een dolgelukkige Frankie Dettori, die gisteren op Ascot het publiek op de banken kreeg toen hij met Courage Mon Ami de Gold Cup op zijn naam schreef. De beroemde jockey is met zijn laatste seizoen op de renbaan bezig en voegde de Gold Cup zege toe aan zijn indrukwekkende lijst overwinningen.

De overwinning in de Group 1 ren was des te indrukwekkender omdat dit pas de vierde start van Courage Mon Ami in zijn carrière was en zijn eerste G1. “Ik dacht dat de Gold Cup een brug te ver was om van handicaps naar een Groepsrace te gaan, maar we hadden een geweldige race en hij is nog maar een baby,” legde Frankie Dettori uit. “Ik had het niet verwacht. De afgelopen vijf jaar heb ik Stradivarius gehad, dus de druk was groot. Dit paard vond ik een beetje een gok, maar John [Gosden, trainer] had er alle vertrouwen in. Het is ongelooflijk dat ik in mijn laatste jaar de Gold Cup heb gewonnen.” Dettori heeft voor de negende keer de Gold Cup gewonnen.

Frankel

Courage Mon Ami, een vierjarige ruin van de legendarische Frankel, is nu ongeslagen in zijn vier starts. Hij kwam gisteren van achter uit het veld en versloeg de als tweede geplaatste Coltrane, die werd gereden door Oisin Murphy en getraind door Andrew Balding, met driekwart lengte.

‘Geweldige rit van Frankie’

Trainer John Gosden zei: “We wisten niet of hij de race zou volhouden, want je kunt thuis niet oefenen over twee en een halve mijl, maar hij bleef cool, Frankie spaarde elke centimeter aan de binnenkant en gelukkig wist hij zich naar voren te wurmen.” Courage Mon Ami liep zijn eerste lange course van ruim twee mijl, zijn eerste drie races waren over ruim één mijl. “Het was een geweldige rit van Frankie. Hij heeft een fenomenale carrière gehad – we werken al 30 jaar af en aan samen en we hebben in die tijd maar één keer ruzie gehad – we zijn doorgegaan met het leven”, aldus trainer Gosden.

Afscheidstournee

De vierjarige Courage Mon Ami (Frankel x Crimson Ribbon) leverde Frankie Dettori zijn negende Royal Ascot Gold Cup overwinning op en vormt een prachtige kroon op de carrière van de jockey die aan zijn afscheidstournee bezig is dat aan het einde van dit jaar zal eindigen. Zij vertrokken niet als favoriet van start maar het paard werd genoeg bevonden door mede trainer Thady Gosden en het personeel van de stal om deel te nemen aan deze ren. En met succes.

Niet makkelijk

Het paard is geen makkelijke in de training en voor de ren kon Dettori niet in de parade ring (de paddock) opstijgen omdat het paard behoorlijk opspeelde en nauwelijks te kalmeren was. Pas vlak voor het stukje waar de paarden de baan op gaan kon Dettori aan boord gehesen worden.

Van achter naar voren

Na de start bleef de combinatie achteraan in het veld koersen en in de laatste vierhonderd meter kwam er ruimte voor Dettori om te kunnen versnellen. Hij moest daarbij weliswaar nog om drie voor hem liggende paarden zeilen maar dat mocht de pret niet drukken. Het leek nog een spannende finish te worden tussen Coltrane met Oisin Murphy aan boord maar het verschil tussen het galopperen tussen beide paarden maakte duidelijk dat Coltrane het onderspit ging delven. Het publiek brulde omdat zij zagen dat hun lievelingsjockey voor de negende keer deze ren ging winnen. Courage Mon Ami won met ¾ lengte voor Coltrane en favoriet Subjectivist finished op 3 ¾ lengte daarachter als derde.

Koninklijk tintje

De prijsuitreiking werd gedaan door de kersverse koning en koningin van Engeland en Dettori pinkte een traantje weg. Voor de koning en koningin was het in alle opzichten een prachtige meeting want hun paard Desert Hero won onder jockey Tom Marquand de Ribblesdale Stakes waarbij voor de afwisseling de prijzen aan hen als eigenaren werden uitgereikt.

Bron Horse&Hound / Horses.nl