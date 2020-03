Frankie Dettori wint STC 1351 Cup, Saudia Cup in handen van Irad Ortiz Jr.

De tweede ren op gras was de met 1.000.000 dollar gedoteerde STC 1351 Cup. Eerder bedroeg de afstand 1400 meter maar die werd gewijzigd in 1351 meter, dezelfde afstand als de naam van de sponsor. Met 14 sprinters van wereldformaat werd het een hele mooie ren.

Net als Adrie de Vries in de eerste ren een overwinning voor Bahrein binnenhaalde deed Frankie Dettori dat in de tweede ren op gras met de zesjarige Dark Power (Dark Angel x Sixfields Flyer). In een prachtig getimede rit met een hele spannende finish versloeg het paard Mubtasim. Derde werd Glorious Journey (het paard van de dochter van Sheikh Mohammed al Rashid bin Maktoum).

‘Dubbel feest’

Frankie Dettori: “Het paard is eigendom van Al Adiyat Racing en Sheikh Essa is een vriend van mij. Een race als deze voor jouw vrienden te kunnen winnen is dubbel feest. Wat de Saudi Jockeyclub in zo’n kort tijdsbestek met deze grasmat hebben gedaan is opmerkelijk.” Trainer Allan Smith: “Frankie gaf hem een superrit. Het belangrijkste was om hem al vroeg te laten settelen en Frankie liet hem gewoon meedoen en ontspannen. Hij draagt de hoop van Bahrein en hij heeft hier goed getraind. Hij houdt ervan een race sterk te eindigen en hij is een mooi, snel en groot paard. Ik verwachtte niet dat hij met zes lengte zou winnen maar hij heeft gewonnen en dat is het belangrijkst.”

The Saudia Cup sprint gaat naar Saudi-Arabië

De zevende ren van het programma vond plaats voor sprinters op de zandbaan. Voor een prijzengeld van 1,5 miljoen dollar namen Drafted en Gladiator King uit de UAE, Imperial Hint en Captain Scotty uit de USA en Matera Sky uit Japan het op tegen acht toppers uit Saudi-Arabië. Na de start vertrok Matera Sky onder jockey Yutaka Take als een speer en domineerde met topsnelheid de koers. In de laatste rechte lijn lag de combinatie ruim vijf lengten voor de rest van het veld en het zag er naar uit dat zij gingen winnen totdat de vijfjarige Saudische deelnemer New York Central (Tapit x Fashion Cat) onder Irad Ortiz Jr. in de renkleuren van eigenaar Prince Faisal bin Khalid bin Abdulaziz in de laatste twintig meter langs Matera Sky zeilde en met een hoofdlengte de ren won.

Yutake Take laat overwinning liggen

New York Central zat bij het uitkomen van de laatste bocht in de achterhoede van het veld en zette in de laatste vierhonderd meter koers een geweldige rally neer. Yutaka Take maakte een klassieke fout door te denken dat hij de ren zou gaan winnen en had deze kunnen winnen als hij gewoon was blijven doorgaan met finishrijden.

Irad Ortiz Jr: “Inshallah. Even dacht ik dat ik te ver terug in het veld zat maar zodra ik mijn paard begon aan te sporen reageerde hij onmiddellijk en bleef maar gaan. Ik zag dat Yutaka Take minder gefocust was en bleef daarom doorrijden omdat ik erin geloofde dat wij een kans hadden om op tijd naast Matera Sky te komen. Het betekent veel voor mij om op een avond als deze voor het gastland en Prins Faisal te winnen”

‘Hij voelde zich echt goed’

Hideyuki Mori trainer van Matera Sky: “Hij begon goed en deed het gewoon briljant. Het is jammer dat zo’n goede ren verloren is gegaan op zo’n kleine afstand voor de finish.” Yutaka Take: “Hij voelde zich echt goed, ik denk dat de buitenste startboxloting net het beetje verschil maakte. Met een loting aan de binnenkant zouden we goed hebben gewonnen. Ik dacht écht dat wij de overwinning al binnen hadden dus het is teleurstellend om zo goed te koersen en als tweede te eindigen.”

Bron: Horses.nl