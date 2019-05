Franse jockey verongelukt tijdens race

De Franse jockey Romane Brizard kwam afgelopen weekend om het leven bij ongeluk op de renbaan Blain Bouvron le Gavre in de buurt van Nantes. Tijdens de race raakte Brizard en haar paard betrokken bij een incident waarbij vier paarden ten val kwamen. De Française werd 21 jaar oud.

Romane Brizard reed op de vijf jaar oude merrie, Eigle Star, voor trainer Xavier-Louis Le Stang, toen het paar betrokken was bij een incident waardoor vier paarden vielen. De jockey zou naar verluidt onmiddellijk medische behandeling hebben ondergaan op de renbaan voordat ze werd overgevlogen naar het ziekenhuis in Nantes, maar stierf aan haar verwondingen.

Horse&Hound heeft bij France Galop geïnformeerd hoe het met de andere jockeys en paarden is afgelopen die betrokken waren bij het ongeluk op de renbaan. Daar is nog is nog niets over bekend gemaakt. Voor Romane Brizard wordt een herdenkingswedstrijd georganiseerd.

Bron Horse&Hound