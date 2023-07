Fransen winnen Eventing Jardy, Wilken beste Nederlander

Het Franse team heeft de Nations Cup Eventing in eigen land gewonnen. Alle vier de teamleden reden naar een knappe toptiennotering in Jardy, met een eerste plaats voor Maxime Livio en Api du Libaire (v. Fusain du Defy X) en Camille Lejeune op de tweede plek met Dame Decoeur Tardonne (v. Lando). De beste Nederlander was Jordy Wilken met Wilbert Bo (v. Watermill Rolex). Omdat twee teamleden onderweg moesten afhaken, zette Nederland geen resultaat neer in de landenwedstrijd. Voor Duitsland eindigde Jardy helemaal in mineur.

Elaine Pen was na de dressuur de beste Nederlandse met Divali (v. Cardento). Ze kwam met 13,2 strafpunten voor tijd uit de cross, maar haar paard kwam niet door de veterinaire keuring voor het afsluitende springparcours. Stephan Hazeleger en zijn teampaard Gold Rush (v. Quality Time) finishten niet in de cross. Met James Bond (v. Amy’s Boy) werd Hazeleger wel individueel 28e (-57,4). Jordy Wilken en Janneke Boonzaaijer reden de wedstrijd wel uit voor het team. Wilken voegde vier strafpunten voor tijd toe in de cross en zag twee balken vallen in het springen. Hij werd individueel 21e op -48,0. Boonzaaijer had maar één balk in het springparcours, maar liep tegen veel strafpunten aan in de cross xxx met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh).

Landenwedstrijd

België werd achter Frankrijk tweede in landenstrijd, dankzij een vierde plaats voor lara de Liedekerke – Meier en een vijfde plek voor Cyril Gavrilovic. Groot Brittannië was derde, met Alexander Bragg en Quindiva (v. Quintender) als hoogst geplaatste combinatie in het individuele klassement.

Drama voor Duitsers

Duitsland had niet hun A-team meegenomen en dus wellicht ook niet op een overwinning gerekend. maar de wedstrijd liep voor de Oosterburen uit op een drama. Op een galopstuk in de cross brak Valentine FRH (v. Valentino) van Nadine Marzahl haar been. Het bleek een gecompliceerde breuk en de merrie werd ingeslapen. Marzahl en het team zijn er kapot van, aldus St-Georg. De zestienjarige merrie en haar amazone deden samen aan 61 internationale wedstrijden mee. Hoogtepunt was de teamoverwinning op het EK in 2019. Marzahl: “Ik kan het nog niet bevatten. Valentine was mijn ‘Herzenpferd’. Ik ken haar al zo lang en ben er altijd vanuit gegaan dat ze bij ons haar pensioen zou doorbrengen. Als het gekund had, zouden we haar ook nu mee naar huis hebben genomen.”

Uitslagen

Bron: Horses.nl / St-Georg