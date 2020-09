Freddy Py wint President Cup onder Adrie de Vries

Tijdens het eerste weekend van de Baden-Baden meeting in Duitsland werd de President Cup voor Arabisch volbloed paarden verreden. Deze Listed ren is gedoteerd met 40.000 euro en gaat over een afstand van 1600m. De vierjarige hengst Freddy Py, in eigendom en training van Gerard Zoetelief, liep onder topjockey Adrie de Vries naar de overwinning.

Zeven paarden uit verschillende landen, waaronder twee paarden uit Nederland, namen het tegen elkaar op. Tot op het laatste moment was het een bloedstollende strijd waarbij een finishfoto de uitslag moest bepalen. Met een neusje verschil ging de zege naar Freddy Py in handen van Adrie de Vries. Zes dagen eerder won de hengst van Gerard Zoetelief ook al een koers in Waregem, toen over een afstand van maar liefst 2700 meter.

‘Hij kan over alle afstanden lopen’

Zoetelief vertelt: “Freddy kan eigenlijk over alle afstanden lopen, maar op de langere afstand is hij net wat beter. Het is een enorm compact en sterk paard. Hij reist heel makkelijk en blijft altijd goed eten. Dit is iets wat zeer belangrijk is om goed te kunnen presteren.”

Op Texelse strand

Zoetelief kocht de nakomeling van TM Fred Texas in Frankrijk bij zijn fokker Pierre-Yves Juillard. Op de stal in Texel wordt Freddy Py getraind door de zijn vaste rijdster Samantha Palmer, voornamelijk op het strand. Met de overwinning in de President Cup wist de hengst alweer zijn derde overwinning te boeken.

Meer zeges Adrie de Vries

Eerder in augustus boekte Adrie de Vries meerdere overwinningen. Hij stuurde de driejarige Verlan in Keulen naar zijn eerste zege in een race over 1600 meter. In Hannover won De Vries overtuigend met de driejarige merrie Morning Claire een ren over 2400m. In Mülheim was het weer raak. Daar won De Vries met de merrie Blanche Doree met tien lengtes voorsprong een race over 2400 meter.

Der Prince onder Adrie de Vries

Vervolgens zegevierde Adrie de Vries gemakkelijk in Düsseldorf met Der Prince in een met 52.000 euro gedoteerde race.

Bron Dutch Racing/Horses.nl