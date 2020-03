Full Flat wint The Samba Saudi Derby Cup voor Japan

The Samba Saudi Derby Cup ren over 1600 meter op zand voor driejarigen werd met 2.5 miljoen dollar gedoteerd en had een deelnemer uit Uruguay, Japan, Groot-Brittannië en de USA, drie uit de UAE en zeven uit Saudi-Arabië. De Japanse getrainde 3-jarige Full Flat (Speightstown x Golden Flair) pakte onder zijn vaste rijder Yutaka Take zijn eerste overzeese overwinning.

Voor de koers was er bij de startboxen ophef omdat Bella Fever zijn jockey Irad Ortiz jr. afwierp en Full Flat door alle commotie rondom hem ook begon te bokken en zijn hoofdstel verloor. Oplettende starthulpen hingen om de nek van Full Flat en toen de hengst stil stond, pakte Take zijn voorbeen op en kon men het paard weer het hoofdstel om doen. Take en Ortiz werden vervolgens weer in het zadel gehesen en in de startboxen geladen.

Na de start leidde de lokale deelnemer Rajee Allah doch voor het uitkomen van de laatste bocht stuurde Yutaka Take zijn paard naar de leiding en bleef stug doorkoersen om met 2 ½ lengte te winnen voor Mishriff en de derde aankomende Final Song van Godolphin.

‘Ik wilde echt winnen’

Yutaka Take: “Full Flat was echt in goede vorm en ging fit de ren in. Vorig jaar ging hij naar Amerika voor de Breeders’ Cup Juvenile en liep daar ook goed. De koers hier in Saudi is een van de beste races ter wereld en alle topjockeys en paarden zijn gekomen om te concurreren, dus ik wilde echt winnen. Wij gaan nu naar de UAE Derby en, als alles goed gaat zoals gepland, wellicht vanuit Dubai door naar de Kentucky Derby.”

Na 19 jaar weer overwinning voor Mori

Hideyuki Mori, trainer van Full Flat: “Ik dacht dat Final Song, de winnares van de UAE Oaks het voortouw zou nemen, maar dat deed ze niet, dus zat Full Flat net achter de leider. Ik ben erg blij omdat het ruim 19 jaar heeft geduurd sinds ik mijn laatste overwinning in het buitenland boekte.” In 2000 won Mori met Agnes World de July Cup in Groot-Brittannië voor het laatst.

Bron: Horses.nl