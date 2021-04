FWD Champions Mile na spannende eindstrijd gewonnen door Golden Sixty

In de met meer dan 2,1 miljoen euro gedoteerde FWD Champions Mile over 1600 meter op gras, streden zes Hong Kong deelnemers tegen elkaar waarbij de absolute favoriet Golden Sixty was. Het was dan ook Golden Sixty die de race op naam schreef.

Het deelnemersveld vertrok in een matig tempo aan de koers en jockey Vincent Ho die Golden Sixty (Medaglia D’Oro x Gaudeamus) al achttien keer in de koersen heeft bereden, liet zich terugzakken naar de staart van het veld. Deze deed dit om, zoals gewoonlijk in de laatste zeshonderd meter, als een speer naar voren te stormen in de opmars naar zijn eindsprint. Met nog tweehonderd meter te gaan zag het er naar uit dat de combinatie makkelijk zou winnen, maar toen had Jockey Joao Moreira, die stalgenoot More Than This bereed, al goed op stoom.

Veertiende overwinning op rij

De inmiddels vijfjarige Golden Sixty heeft de neiging om niet meer te doen dan strikt noodzakelijk van hem verwacht wordt en maakte zijn favorietenrol waar. De eindfase van de ren was ronduit bloedstollend. Met een hoofdlengte won Golden Sixty zijn veertiende overwinning op rij, zijn vierde Groep I ren voor stalgenoot More Than This en leverde de trainer Francis Lui hartkloppingen op.

Lui en Vincent Ho

Lui vertelde: “Het leek erop dat maar More Than This zou gaan winnen maar Golden Sixty heeft een karakter. Toen hij alle paarden gepasseerd had, dacht hij dat het werk gedaan was en ontspande hij zich maar toen hij More Than This zag aankomen, pakte hij weer op.”

Vincent Ho reageerde na de race: “Meestal duurt het even voordat hij oppakt, maar vandaag lag het tempo erg laag. Wij hebben van het paard geleerd dat hij kan vechten als hij voelt dat hij achtervolgd wordt. Ik kon zien dat Joao in de buurt kwam en ik voelde Golden Sixty in de laatste 50 meter weer gaan.”

Bron: Horses.nl