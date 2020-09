Galileo Chrome en Search For A Song winnen de Engelse en Ierse St Leger

Dit weekend vonden de Engelse en Ierse St. Leger plaats. De Engelse St. Leger is een Groep I ren voor drie-jarige hengsten en merries die in 1776 is opgericht door Anthony St Leger, een legerofficier en politicus die in de buurt van Doncaster woonde. Deze voor ren voor Engelse volbloeds bestrijkt 2921 meter en is een zogenoemde stayers race. Het is de oudste Group I klassieker ter wereld en vormt het laatste deel van de Engelse Triple Crown.

De kroning met de Triple Crown gebeurt indien dezelfde driejarige hengsten de 2000 Guineas, de Engelse Derby en de St. Leger en de driejarige merries indien zij de 1000 Guineas, de Epsom Oaks en St Leger winnen. Nijinski was de laatste hengst die deze drie races won en in 1970 werd gekroond.

Oh So Sharp de laatste merrie die dat in 1985 presteerde. Internationaal wordt in ieder land jaarlijks de St. Leger verreden. De St. Leger is een van de voorbereidende koersen voor deelname aan de Arc (op 6 oktober a.s.) en geeft de trainers de mogelijkheid om hun trainingsschema nog bij te schaven.

Galileo Chrome wint na strijd de Engelse St. Leger

In de race gingen 11 paarden van start met als favorieten Pyledriver van trainer Martin Dwyer en Santiago onder Frankie Dettori van trainer Aidan O’Brien. Zoon Joseph O’Brien zadelde Galileo Chrome (Australia x Curious Mind) die alle drie zijn starts dit jaar omzette in een overwinning. Joseph had jockey Tom Marquand voor deze ren geboekt en versloeg alle deelnemers, waaronder die van zijn pa.

Tactisch zeer sterk bereden door Marquand won de combinatie met een nek voor Berkshire Rocco en de met een lengte daarachter finishende Pyledriver. Marquand was eigenlijk voor deze ren geboekt om English King te rijden, maar trainer Ed Walker en de eigenaren besloten om English King vandaag niet in de St Leger te starten. Ze kozen voor de Juddmonte Grand Prix de Paris en boekten Frankie Dettori voor die rit. Vanwege quarantaineregels kon Marquand vandaag niet naar Parijs afreizen, al smaakte zijn eerste Group I overwinning op Engelse bodem daarom niet minder zoet.

Search For A Song wint Ierse St. Leger

De Ierse versie van de St. Leger staat open voor drie jarige én oudere paarden. Aan de start vertrokken acht paarden waaronder er twee van Aidan en een van diens zoon Joseph O’Brien. Grote favoriet was de Ierse Derby winnaar Sovereign (Galileo x Devoted To You). Het was echter de vierjarige merrie Search For A Song (Galileo x Polish Gem) die met de eer ging strijken.

Trainer Dermot Weld had er na de Tattersalls Gold Cup, waarin zijn pupil als derde achter Magical eindigde, alle vertrouwen in. “Ik heb haar een hele tijd voor deze dag getraind.” Voor Weld was het zijn negende St Leger overwinning. Jockey Oisin Orr wachtte geduldig in de achterhoede van het veld af, terwijl favoriet Sovereign de kop pakte. Toen Orr Search For A Song de rechte lijn in kwam, reageerde de merrie geleidelijk op zijn aandrang en versloeg met twee lengten Fujaira Prince en de derde aankomende Twilight Payment.

Bron: Horses.nl