Gedeelde eerste plaats voor Tom Marquand en Silvestre de Sousa van het 25ste internationale jockeykampioenschap

Gisteren vond met het Longines Internationale Jockey Championship de aftrap van het grootste paardenrennen evenement aan het einde van het jaar plaats. In vier rennen op de renbaan van Happy Valley in Hong Kong streden de internationale en de lokale jockeys tegen elkaar. Dit jaar was het voor bezoekers en genodigden een bijzondere einduitslag: een dead heat voor de Engelse jockey Tom Marquand en de Braziliaanse jockey Silvestre de Sousa. Beide heren konden de eer én de cheque van 700.000 HK$ delen.

De internationals reden op voor hun onbekende paarden en zij konden met hun overwinning, de tweede en volgende plaatsen punten behalen. Winfried Engelbrecht-Bresges, Chief Executive Officer van The Hong Kong Jockey Club zei: “Hongkong is weer voor iedereen open en ons evenement is de aftrap om dat wereldwijd te laten zien. Wij hebben de internationale trainers, jockeys en media hier en zijn er trots op dat zich daaronder ’s werelds twee beste vrouwelijke jockeys – de Engelse Hollie Doyle en de Australische Jamie Kah -bevinden.

Loting

Het volgende hoogtepunt op het programma vond vandaag plaats met de loting van de startboxen voor de vier Group I rennen die zondag a.s. plaats vinden. De ceremonie is een mooi eerbetoon aan alle betrokkenen en de eigenaren en trainers hoopten op gunstige lotingen voor hun deelnemende paarden.

Longines Gala

Het evenement is een perfecte illustratie van samenwerking die in 1878 begon tussen de tijdwaarneming door Longines en de paardensport. De enorme sponsoring door Longines is een goed voorbeeld van de waarden die Longines streeft te vertegenwoordigen: uitzonderlijke prestaties gekoppeld aan een tijdloze elegantie en een sterk gevoel voor traditie. Tijdens het Longines Gala van morgenavond zal een en ander weer tot uiting komen, mede door de huldiging van jockey James McDonald die tot Longines World’s Best Jockey zal worden gekroond.

Bron Horses.nl