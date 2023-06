Geen EK voor Olympische kampioenen Julia Krajewski en Amande de B’Neville 

Amande de B'Neville en Julia Krajewski zullen niet deelnemen aan de Europese Eventingkampioenschappen in Haras du Pin in Normandië begin augustus. Dit maakte de Olympisch kampioene bekend in Luhmühlen waar ze meedoet aan de Duitse kampioenschappen. Krajewski's gouden merrie Amande heeft nog steeds last van een hoefprobleem, haar jongere paarden vindt ze nog niet ver genoeg.

“Mandy heeft last van een hoefprobleem, eigenlijk dachten we dat ze halverwege het jaar weer op de goede weg zou zijn, maar dat is helaas nog niet het geval, dus de pauze duurt langer. Het plan nu: “Eigenlijk hoeft ze niets meer te bewijzen. In de tussentijd gaan we de twee jongere paarden opbouwen, al heb ik er bewust voor gekozen om ze niet richting EK te rijden, want dan had ik ze in een viersterren lang moeten rijden. Je wilt de kampioenschappen niet zomaar rijden… Door de fysieke onervarenheid van de twee komt het EK dit jaar te vroeg”, aldus Julia Krajewski.

Top vijf na de dressuur in Duits kampioenschap

Haar jonge paarden, de Holsteiner Nickel (v. Numero Uno) en de Frans gefokte Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero), zijn allebei pas negen jaar oud. Julia Krajewski begon goed aan de Duitse kampioenschappen in Luhmühlen met beide paarden. Nickel staat na de eerste wedstrijddag op de tweede plaats als beste Duitse paard in de CCI4*-S. Zijn stalgenoot Ero staat vijfde na de dressuur.

Bron St.Georg