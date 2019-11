Gina Schumacher brengt ode aan vader Michael in Verona

Op Jumping Verona afgelopen weekend bracht de dochter van zevenvoudig-wereldkampioen Michael Schumacher een ode aan haar vader. De 22-jarige Gina Schumacher koos voor een Ferrari-thema choreografie in de Western Freestyle-test en kwam compleet in rood pak, helm en auto-spoiler op de pony aan de start.

Onder de klanken van ACDC’s Thunder reed de amazone de Freestyle-test en simuleerde zelfs een pitstop. De ‘bandenwissel’ werd uitgevoerd door acht ‘monteurs’ en aan het eind van de test kreeg de amazone nog een heuse champagne-douche.

Bekijk hieronder de video:

Bron: GPBlog.com/Horses.nl

