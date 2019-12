Glory Vase wint de Longines Hong Kong Vase

De Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras voor 3-jarigen en oudere paarden met een prijzengeld van € 2,6 miljoen werd in 1994 door de Hong Kong Jockey Club (HKJC) als internationale ren toegevoegd aan haar decemberprogramma en in 2000 werd deze race opgewaardeerd naar een Group 1 ren die thans op de 40ste plaats in de top 100 Group 1 rennen staat. Van de 25 edities van deze race werden er 20 door buitenlandse deelnemers gewonnen. Het 14 koppige veld bestond vandaag uit Engelse, Ierse, Franse, Japanse en Hong Kong deelnemers.

The master of Ballydoyle, Adain O’ Brien had de driejarige Anthony van Dyck (die de Epsom Derby dit jaar won en tweede werd in de Ierse Derby) en Mount Everest ingeschreven. Aidan won deze race in 2015 en 2017 met de legendarische Highland Reel en Anthony van Dyck gold als een van de favorieten.

Buitenlandse deelnemers

Frankrijks hoop was Called to the Bar die echter nog geen Group I race heeft gewonnen maar die volgens trainster Pia Brandt in topconditie verkeert. Prince Of Arran die vorig jaar derde en dit jaar tweede werd in de Melbourne Cup was ingeschreven door de jonge trainer Charlie Fellowes. Op de Japanse Lucky Lilac waren de ogen vooral gericht omdat zij het in de training fantastisch deed en op 19 november j.l. te Tokyo de QE II Cup won. Deirde, de Japanse merrie die de Nassau Stakes te Goodwood en vorig jaar in de Longines Hong Kong Cup tweede werd verscheen enkel op dinsdag op de trainingsbaan, werkte goed, bleef vervolgens in de quarantaine stallen en deed haar trainingswerk ver van de pers en belangstellenden vandaan. Aspetar die in september te Keulen de Preis von Europa won was Roger Charlton’s keuze om naar Hong Kong te verschepen. Ondanks deze goede buitenlandse deelnemers ging grote aandacht uit naar Exultant uit Hong Kong die deze ren vorig jaar onder jockey Zac Purton won.

Snelle renbaan

De baan was als goed gekwalificeerd en dat kwam de Japanse deelnemers goed uit want zij houden van een snelle renbaan. Na de start was het Exultant die vanuit de buitenste startbox in de eerste vierhonderd meter de koppositie pakte en het tempo bepaalde voor Anthony van Dijck en Southern Legend. Exultant bleef de leiding houden tot aan de 2000 meter markering en met nog vierhonderd meter te gaan dook de vierjarige Glory Vase (Deep Impact x Mejiro Tsubone) die in de koers steeds op een zesde en zevende plek koerste, in een gaatje aan de reling en nam gemakkelijk onder jockey Joao Moreira de leiding over. Glory Vase won met ruim drie lengten voor de Japanse merrie Lucky Lilac, de derde aankomende Exultant en de vierde finishende Deirde. Glory Vase is eigendom van de Silk Racing Company die onder meer Japans beste renpaard Almond Eye bezit. De koers werd een tweetje voor Japan.

‘Niet meer te kloppen’

Joao Moreira: “Glory Vase vond al vrij snel zijn balans in de koers en ik zat gedurende een paar honderd meter in een gevaarlijke positie waar ik ingesloten kon raken. Het paard kon die positie goed aan en toen zich een opening voordeed, glipte hij er doorheen en was niet meer te kloppen.”

Bron: Horses.nl