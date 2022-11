Godolphin’s een-tweetje in de Bahrain International Trophy 2022

Vanwege de successen van de paarden uit Bahrein op de Royal Ascot en aan de Breeders’ Cup rennen, vestigde het land zich op de wereldlijst van toprennen met de Bahrain International Trophy. Dit door tussenkomst van Sheikh Salman bin Rashed Al Khalifa, de CEO van de Rashid Equestrian and Horseracing Club (REHC). De zesjarige ruin Dubai Future (Dubawi x Anjaz) won gisteren onder Danny Tudhope voor Godolphin de belangrijke Bahrain International Trophy.

Bahrein toont aan de infrastructuur te hebben die nodig is om een succesvol internationaal sportevenement te organiseren. De belangrijke internationale ren over 2000 meter, de Bahrain International Trophy, werd in 2019 door de Bahrain Horse Racing Authority voor het eerst georganiseerd en staat inmiddels op de wereldwijde Group III kalender van vlakkebaanrennen. REHC betaalde de vervoers- en stallingskosten van de buitenlandse paarden en de verblijfskosten van de internationale kampioensjockeys, waaronder Frankie Dettori en William Buick.

Ruim 600.000 euro prijzengeld

Gistermiddag werd deze ren met een prijzengeld van ruim 600.000 euro verreden en ieder jaar wint deze ren aan aanzien, getuige de hoge kwaliteit van de deelnemers. Er vertrokken 10 paarden van start die internationaal allemaal grote successen hebben geboekt. Vorig jaar won Lord Glitters deze ren en werd hij bereden door jockey Jason Watson die de toen geblesseerde Danny Tudhope verving.

Goedmaker voor Tudhope op Dubai Future

Dit jaar bereed Tudhope de zesjarige ruin Dubai Future (Dubawi x Anjaz) voor Godolphin’s trainer Saeed Bin Suroor. Tudhope kent het paard goed en won al een jaar geleden op de Royal Ascot met hem. Het maakte voor iedereen, maar in het bijzonder voor zichzelf, goed wat hij vorig jaar vanwege zijn blessure miste. In een mooi koersverloop waarbij Tudhope zijn paard veilig door de ren loodste, begon hij in het laatste stuk voor de finish aan zijn opmars en won vrij gemakkelijk de ren voor stalgenoot Passion And Glory. De in Duitsland gefokte en in Frankrijk getrainde Riocorvo werd derde.

Fysiek en mentaal enorm verbeterd

Trainer Saeed Bin Suroor: “Dubai Future heeft zich dit jaar zowel fysiek als mentaal enorm verbeterd en wij vonden dat hij voor ons de juiste deelnemer aan deze ren zou zijn. Danny heeft hem een mooi koersverloop gegeven.” Tudhope vulde aan: “Ik hoopte dat wij zouden gaan winnen maar het moet natuurlijk wel allemaal gebeuren. Dubai Future houdt van een snel baanoppervlakte en hij is goed handelbaar en wendbaar in de bochten. De ren verliep volgens plan, ik had een mooie positie en het paard was ontspannen. Ik dank alle betrokkenen, en in het bijzonder de RECH want zij zetten hier een geweldige show neer en ze zorgen goed voor je – het is een heerlijke plek om te verblijven en te werken.”

Bron Horses.nl