Goud voor Anne Grether, Van der Zwan en Cosynse op NK Reining

In de fraaie accommodatie van ‘Reining Center Meertenhof’ in Grathem is zaterdagavond 25 mei het NK Reining verreden. Anne Grether kreeg het goud omgehangen bij de senioren. Yessie van der Zwan won bij de Young Riders en Talitha Cosynse bij de Junioren.

Het NK was onderdeel van de door de DRHA (Dutch Reining Horse Association) georganiseerde Reining Challenge die van 23 tot en met 26 mei op de kalender stond.

Young Riders

Bij de Young Riders won Yessie van der Zwan met Walla Whiz N Tari de gouden medaille. Walla Whiz N Tari is eigendom van Suzanne Scharroo. Yessie reed een gedurfde en gecontroleerde proef dat beloond werd met een 142. Sam Zweegers reed met Skip N Wimp BB een 137 en pakte daarmee de bronzen medaille. Fabienne Cosijnse en Deley van Aalderen reden helaas een 0-score en daarom bleef de bronzen medaille uit.

Junioren

Bij de Junioren kwamen 8 combinaties aan start. Talitha Cosijnse reed een mooie gecontroleerde proef met Big Gun To Trash en deze was goed voor de gouden medaille. Met slecht een punt verschil met de Nederlands Kampioen won Roel van Creij met HV Gunnabe Smart de zilveren medaille (score 139,5). Anne van de Wouw pakte de bronzen medaille met ND Bonnie Whizaday, score 137.

Senioren

Bij de Senioren ging de gouden medaille naar Anne Grether met Wimpys Little Tejano (eig. RS Reining Horses) met de score 145. Ze reed een gelijke score met Jurgen Pouls met Docs Lil Gun (eig. Desiree Borger). Beide combinaties reden een zeer attractieve proef met mooie stops en spins. Jurgen besloot zijn paard te sparen en wilde geen re-run rijden. Zo ging de gouden medaille naar Anne Grether en de zilveren medaille naar Jurgen Pouls. De bronzen medaille was voor Fenna Elzinga met Royal Mr Spook (score 143,5). Ook zij liet een vloeiende proef zien met snelle spins en mooi opgebouwde stops.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron KNHS