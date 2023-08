Goud voor Nederland bij EK Mennen, Bram Chardon en Koos de Ronde individueel goud en zilver

Met goud voor Bram Chardon, zilver voor Koos de Ronde en teamgoud voor de Nederlandse menners onder leiding van bondscoach Ad Aarts is het EK Mennen in Exloo een eclatant succes geworden voor TeamNL. Bij het WK paramennen op hetzelfde terrein was er de vierde plaats voor het Nederlandse team.

Bram Chardon gaf zijn leidende positie na dressuur en marathon niet uit handen en veroverde het goud na de vaardigheidsproef in Exloo. Goud dus voor Chardon! Koos de Ronde veroverde het zilver individueel en droeg daarmee natuurlijk ook bij aan het teamgoud voor Nederland. Michael Brauchle uit Duitsland won het individuele brons, hij was gisteren de beste in de marathon.

Bram Chardon in de vaardigheid op het EK Exloo. Foto: Copyright © FEI/Martin Dokoupil.

Trots

“Het waren kampioenschappen waar veel gebeurde, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Een geweldig resultaat in eigen land”, meldt bondscoach Ad Aarts trots. Het Nederlandse team vierspanrijders legde de basis voor het goud al in het eerste onderdeel, de dressuur. Bram Chardon reed zijn beste dressuurproef van het seizoen en stond tweede. IJsbrand Chardon kreeg aan het begin van zijn proef te kampen met een losgeschoten onderdeel van het tuig, maar kon ondanks de strafpunten een hoge score te rijden voor het teamresultaat. Ook Koos de Ronde reed een sterke dressuurproef en hield zicht op een hoge klassering.

Aanvallen in de marathon

Loting bepaalde dat Bram Chardon als eerste teamrijder zijn geluk in de zware marathon mocht beproeven. Hij reed snelle tijden en nam daardoor de leiding over in het tussenklassement. Koos de Ronde werd knap tweede in de marathon en klom op naar de voorlopige derde plaats, nipt achter de Duitser Michael Brauchle. IJsbrand Chardon reed zich vast op hindernis 4 en viel daardoor terug in het klassement. De verschillen in beide klassementen waren minimaal.

Impressie marathon zaterdag:

De vaardigheid moest de beslissing brengen. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde reden foutloos, waardoor het goud voor het landenteam veilig was. Doordat Michael Brauchle een bal naar het zand reed, stond De Ronde op zilver. Bram Chardon reed als laatste rijder een vlekkeloze vaardigheidsproef, waardoor het zijn derde gouden EK-medaille op rij won. “Kennelijk liggen die EK’s mij wel”, grapt de kampioen. “Dit was de beste wedstrijd van het seizoen. Het is mooi dat ik het uiteindelijk ook heb kunnen rijden met het span dat ik voor ogen had. Het is mooi om te zien dat er in Exloo geïnvesteerd is een wedstrijdlocatie waar we in de toekomst ook nog profijt van gaan hebben.”

Paramenners: Individueel zilver en brons

Bij de paramenners viel het Nederlands team net buiten het podium in de landenwedstrijd, maar individueel waren er wel twee medailles te vieren, beide in Grade II. Ingmar Veneman reed naar zilver en Aad van Marwijk won brons. Veneman: “Het is heel gaaf, eindelijk een keer een medaille, en dat nog wel hier thuis in Exloo. Ik woon hier 10 minuten vandaan, echt een thuiswedstrijd. Ik heb veel lol met mijn paard. Ze wil altijd alles voor me doen. Ze is nu 17, dus misschien was dit wel onze laatste kampioenschap. Mooier kan het niet.”

Ingmar Veneman won zilver met Siglavy Linada in Grade 2. Foto: Copyright © FEI/Martin Dokoupil.

Win-win

Bondscoach Ad Aarts was tevreden met zijn vijf medailles. “Je denkt vooraf dat je de boel onder controle hebt, maar dan zie je links en rechts toch zaken uit je handen glippen. Maar het is goed gekomen, ik ben heel tevreden. Het was een mooie wedstrijd in een mooie ambiance. Ik ben trots dat Nederland, Lieuwe Koopmans en de KNHS, het hebben aangedurfd om deze kampioenschappen te organiseren. En met deze resultaten is het een win-win situatie voor iedereen.”

Alle uitslagen

Uitslag EK vierspannen – Individueel klassement

1. Bram Chardon – 164.48 strafpnt

2. Koos de Ronde – 169.10 strafpnt

3. Michael Brauchle (Dui) – 169.21 strafpnt

Uitslag EK vierspannen – Landenklassement

1. Nederland – 326.66 strafpnt

2. Duitsland – 331.01 strafpnt

3. België – 358.09 strafpnt

Uitslag WK paramennen – Individueel klassement

Grade 1

1. Tracy Bowman (USA) – 132.23 strafpnt

2. Patricia Grosserichter (Dui) – 140.76 strafpnt

3. Jodie McKeone (Aus) – 146.86 strafpnt

5. Josien de Boer – 168.77 strafpnt

Grade 2

1. Alexandra Röder (Dui) – 132.91 strafpnt

2. Ingmar Veneman – 154.50 strafpnt

3. Aad van Marwijk – 155.59 strafpnt

Uitslag WK paramennen – Landenklassement

1. Duitsland – 273.67 strafpnt

2. Verenigde Staten – 298.95 strafpnt

3. Groot-Brittannië – 299.69 strafpnt

4. Nederland – 323.27 strafpnt

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: KNHS / Horses.nl