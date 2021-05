Gran Alegria is de Spring Queen 2021

Zonet werd op de renbaan in Tokyo de Victoria Mile (1600 meter op gras) verreden. Deze Group I ren is een van de grote voorjaarsrennen in Japan. Achttien merries van vier jaar en ouder streden in deze ren om de titel van Spring Queen en om het prijzengeld van ruim 2,1 miljoen dollar, waarvan 1 miljoen voor de winnaar. Van de achttien deelnemers waren er tien afkomstig van het legendarische renpaard en dekhengst Deep Impact die in juli 2019 overleed.

Grote favoriet was de vijfjarige Gran Alegria (Deep Impact x Tapitsfly) die haar favorietenrol onder haar vaste jockey Christophe Lemaire meer dan waar maakte. De merrie had al vier Group I overwinningen op haar naam staan, voegde daar de vijfde aan toe en is terecht tot Spring Queen van 2021 gekroond. Lemaire reed een uitgekiende koers op Gran Alegria, liet haar in de laatste tweehonderd meter koers los en samen verpletterden zij hun concurrentie met een prachtige uitgestrekte galop. Met een verschil van vier lengten won de combinatie voor Rambling Alley die met een neklengte Magic Castle achter zich liet.

Topconditie

Jockey Christophe Lemaire: “Zij is goed getraind, loopt soepel en heeft een goede ademhaling. Ik denk dat ze in topconditie is en als ze weer terugkeert naar rennen tussen de 1.200 en 1.600 meter in Tokio dan kan zij haar geweldige actie van vandaag weer laten zien.“

‘Naar verwachting gekoerst’

Trainer Kazuo Fujisawa vertelt over de merrie: “Het paard is kalm en heeft naar verwachting gekoerst. In haar laatste koers liep zij goed, maar het waren de afstand en de bodemgesteldheid (Osaka Hai over 2000 meter) die zich tegen haar keerden.” Daisuke Tsumagari, de assistent trainer vulde aan: “Ze kwam goed uit haar laatste ren en heeft sindsdien op rust gestaan. Zij keerde op 28 april j.l terug naar de trainingsstal te Miho en dat gaf ons genoeg tijd om haar op de Victoria Mile voor te bereiden.”

Bron Horses.nl