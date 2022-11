Grand National winnaar Monty’s Pass op 29-jarige leeftijd overleden

De Grand National-held van 2003, Monty's Pass (Montelimar xx x Monksfield xx), is een paar weken voor zijn 30e verjaardag overleden. Zijn jockey Barry Geraghty noemde hem een prachtig paard in alle opzichten. Tot aan zijn overlijden was Monty's Pass met zijn 29 jaar de oudste levende Grand National-winnaar en hij werd tot zijn laatste adem verzorgd door Jimmy en Mary Mangan in Ierland.

Jimmy Mangan vertelde de Racing Post: “Hij had een geweldige leeftijd en leefde een lang en gelukkig leven. Hij bracht ons door heel Ierland en Engeland, dagen die we nooit zullen vergeten.”

Tiental lengtes voorsprong

Monty’s Pass won acht van zijn 57 races en was maar liefst 23 keer geplaatst. Hij won de Kerry National op Listowel in 2002 onder Barry Geraghty. Maar hun mooiste dag samen kwam het jaar daarop, toen het duo een van de meest indrukwekkende winnaars van de Grand National werd. Het paard kwam met een tiental lengtes over de finish. Geraghty kon zich veroorloven om ver van de streep de overwinning te vieren.

Magisch

“Hij was magisch voor mij,” zei Geraghty. Terugdenkend aan de beroemde triomf in Aintree van 19 jaar geleden, voegde hij eraan toe: “Hij sprong 90 hindernissen op Aintree en hij maakte slechts één klein foutje, dat was het.”

Bron Racingpost.com