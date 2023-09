Groots afscheid voor Mark Weusthof

In een bomvolle zaal van Partycentrum Hutten in Rossum onderging een met cadeaus en complimenten overladen Mark Weusthof vrijdag een prachtig eerbetoon bij zijn afscheid als wedstrijdmenner. Het werd een avond waarop veel werd gelachen, maar ook eentje waarbij als vanzelf emoties kwamen bovendrijven toen over verdrietige momenten werd gesproken. Het geheel werd aan elkaar gepraat door Erik Eshuis, als een soort sprekende encyclopedie als geen ander thuis in de wereld van het koetsengerij.

Meer dan 200 gasten waren aanwezig bij de geslaagde bijeenkomst, waarbij tal van herinneringen gelardeerd met prachtige en vaak humoristische anekdotes en filmbeelden werden opgehaald uit een periode van liefst veertig jaren. Daarin maakte eerst vader Theo en vervolgens zijn zoon Mark Weusthof deel uit van de internationale vierspantop. Beiden werden twee keer wereldkampioen met het Nederlandse team. Theo lukte dat in 1986 en 1988, Mark deed het hem na in 2002 en 2008.

Bij de ‘grote jongens’

Met de hulp van onder meer het hechte thuisfront, de Stichting Twents Vierspan, de financiële steun van tal van ondernemers uit vooral de eigen regio en het aanhaken van elkaar opvolgende hoofdsponsors als Cees van Opstal, Harry Kuipers en Alfons Engbers kan Mark Weusthof jarenlang als parttime menner aanhaken bij de ‘grote jongens’. “Ik heb er wel eens over gedacht of ik mij niet net als de meeste anderen volledig op het rijden moest toeleggen. Maar ik heb er niet voor gekozen, omdat ik ook veel plezier haal uit mijn werk als technisch tekenaar.”

Ijsbrand Chardon

Nadat de ‘derde helft’ al enige tijd gaande was, vraagt IJsbrand Chardon staande op een stoel de aandacht. De beste Nederlandse vierspanrijder aller tijden had louter complimenten voor de Rossummer. “We hadden altijd super contact met elkaar en liggen elkaar super. Dit is nooit leuk, ook niet voor Mark, maar ik snap zijn beweegredenen wel. Met zijn vader en hij allebei hebben we twee wereldtitels gepakt. “Ik vind het oprecht jammer dat hij stopt”, vervolgde Chardon. “En laten we niet die fantastische achterban van hem vergeten. Als je ook vanavond weer zag hoeveel fans er bij waren, dat kan geen andere menner zeggen. Dat gaan we straks allemaal absoluut missen.”

Geweldige tijd

Het slotakkoord is voor Mark Weusthof zelf, die zich dankbaar toonde voor alle loftuitingen die hem en zijn crew ten deel vielen. “Het was al met al een geweldige tijd die we hebben afgesloten met een prachtige avond. Heel mooi ook dat slotwoordje van IJsbrand, een extra groot sportman.”

En over zijn toekomst tot slot: “Ik moet maar zien of het grote zwarte gat komt. In mijn werk kan ik mijn ei 28 uur in de week heel goed kwijt. Dat laat ik in elk geval het eerste halfjaar nog wel even zo. Ook al omdat mijn paarden voorlopig hier nog staan en ik wel even nodig heb om goed na te denken wat ik straks wil doen met de tijd die vrijkomt. Maar natuurlijk ga ik dit allemaal heel erg missen.”



Zoals de menwereld er erg aan zal moeten wennen dat het rond de hindernissen in de marathon voortaan ongetwijfeld een stuk rustiger zal zijn…

