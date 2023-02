Hattrick James Doyle, Charlie Appleby en Godolphin tijdens vijfde Dubai World Cup Carnival meeting

De vijfde rendag van het Dubai World Cup Carnival 2023 te Meydan kende veel highlights waaronder de Group I Al Maktoum Challenge R2 voor Arabisch volbloeds. Voor de Engelse volbloeds waren er de Group II Cape Verdi, de Group II Al Maktoum Challenge R2 en de Singspiel Stakes.

De met 350.000 dollar gedoteerde Group II de Al Maktoum Challenge R2 over 1900 meter op zand is een belangrijke voorbereiding voor de met 12 miljoen dollar gedoteerde Dubai World Cup over 2000 meter op zand op 25 maart en de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup op 25 februari. Voor de sympathieke jockey James Doyle, een van de vaste topjockeys van Godolphin, wordt nog wel eens lastig kiezen welk paard hij kan en mag berijden in de Dubai Word Cup.

Doyle werd door trainers Simon en Ed Chrisford (vader en zoon) voor de tweede keer geboekt om voor eigenaar Hamdan Sultan Ali Alsabousi de zesjarige Algiers te berijden nadat de combinatie op 6 januari de Al Maktoum Challenge RI met overmacht van 6 ½ lengte won. Algiers (Shamardal x Antara) gold als het te kloppen paard en zowel Doyle als ook het paard lieten ook gisteravond weer zien dat zij in topvorm verkeren. De combinatie won met zes lengten gemakkelijk voor Bendoog onder Ryan Moore met 2 ½ lengte daarachter Remorse onder Tadgh O’Shea. Met zulke grote marges winnen telt de rest van het deelnemersveld waaronder Salute The Soldier, die deze ren onder Adrie de Vries in 2021 won, eigenlijk niet meer mee.

Op het juist moment van been wisselen

Simon Crisford: “Dat was fantastisch. Algiers wisselde precies op het juiste moment van been en galoppeerde vervolgens sterk door. In de rennen op zand is dat zo belangrijk! Ik denk dat wij serieus aan Dubai World Cup moeten gaan denken.” Doyle voegde daar aan toe dat Algiers al vroeg in de koers erg scherp was en maar bleef doorgalopperen. Hij vond het een topprestatie en Algiers een opwindend paard om te berijden.

Algiers heeft met zijn overwinning van deze ren het laatste door de Jockey Club of Saudi Arabia vergeven entreeticket voor deelname aan de Saudi Cup 2023 bemachtigd.

Hattrick voor James Doyle

Voor Doyle, die een uur eerder de Vazirabad Handicap over 2410 meter op gras voor trainer Charlie Appleby en eigenaar Godolphin met de vierjarige First Ruler (Dubawi x Zhukova) won, ging de overwinningsroes nog even door. In de Singspiel Stakes over 1800 meter op gras bereed Doyle de vijfjarige Valiant Prince (Dubawi x Chachamaidee) voor Appleby en Godolphin en won met een hoofdlengte voor Alfareeq en de derde aankomende Ottoman Fleet. En zo boekte Doyle een welverdiende hattrick voor twee verschillende trainers en eigenaren.

Ook hattrick voor Godolphin en Charlie Appleby

Applybee en Godolphin konden ook hun hattrick vieren toen hun vierjarige With The Moonlight (Frankel x Sand Vixen) onder William Buick de Group II Cape Verdi over 1600 meter op gras won. Adrie de Vries, die door trainer Saeed bin Suroor werd geboekt om de vrijgekomen ritten van zijn vaste jockey Pat Cosgrave in te vullen omdat Cosgrave was geschorst, werd tweede met White Moonlight die in een dappere poging alles deed om de winst te pakken. White Moonlight werd in de laatste 175 meter vrij gemakkelijk voorbij gesneld toen Buick op With The Moonlight het gaspedaal indrukte. De vierjarige merrie heeft nu vijf van haar tien starts gewonnen waaronder vorig jaar de Group III Saratoga Oaks nadat zij tweede werd in een Group I in Belmont Park. Buick zei: “Het is een hele mooie merrie en dit was de perfecte plek om haar terug te brengen.”

Bron Horses.nl