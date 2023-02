Hattrick voor Buick en Appleby, kwartet voor renstal Godolphin en winst voor De Vries

Met één Group II en drie Group III rennen kende de zevende meeting van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) weer topdeelnemers die hun prestaties voor de grote rennen van 25 maart a.s. vertoonden. Jockey William Buick maakte met trainer Charlie Appleby een hattrick en renstal Godolphin won maar liefst vier van de zeven rennen. Adrie de Vries won de openingsren.

De openingsren, de Group II Mazrat Al Ruwayah voor Arabische volbloeds op zand over 1600 meter, werd gewonnen door Adrie de Vries. De Vries werd door trainer Qaiss Aboud geboekt om de achtjarige Af Almomayaz te berijden. Een slimme keuze want De Vries achtervolgde gedurende de ren de koppaarden om in de laatste tweehonderd meter toe te slaan. Het werd nog een spannende finish want Af Almomayaz (Victor Adam x AF Kalrajm) won met een neklengte voor Heros De Lagarde met 2 ½ lengte daarachter Asif. De Vries zei dat het geen groot maar wel dapper paard met een groot hart is. Hij aarzelde niet om in een gat (een opening tussen andere paarden) te duiken toen hij daarom vroeg. Niet iedere Arabische volbloed doet dat.

UAE Oaks

Een van de hoogtepunten was de met 150.000 dollar gedoteerde Group III UAE Oaks. Deze ren is een van de klassiekers voor driejarige merries die goed zicht biedt op de kansen voor de deelnemers in de UAE Derby. Geen van de zeven deelneemsters aan deze ren had ooit over de afstand van 1900 meter gekoerst en zij droegen alle hetzelfde rengewicht (het gewicht van de jockey en het renzadel) van 57 kilogram. Mimi Kakushi (City Of Light x Rite Moment) was het te kloppen paard omdat de merrie vorige maand zegevierde in de UAE 1000 Guineas. Onder jockey Mickael Barzalona won de combinatie met 1 ¼ lengte voor Ami Please en Asawer en daarmee vestigde de merrie een klassieke dubbel voor trainer Salem bin Ghadayer en eigenaar Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum.

Derde zege op rij

Barzalona zei: “Ik heb altijd gezegd dat deze langere afstand in haar voordeel zou zijn en dat bleek ook. De tweede aankomende heeft hard gevochten, maar mijn paard was vandaag gewoon te goed.” De merrie won nu haar derde ren op rij. De UAE Derby en de Kentucky Oaks (in de USA) staan nu voor haar op de agenda.

Hattrick voor William Buick en kwartet voor Godolphin

De Jebel Ali Free Zone over 1200 meter op gras was de eerste overwinning van de avond voor renstal Godolphin. Met de vijfjarige City Walk (Brazen Beau x My Lucky Lize) won jockey Daniel Tudhope met een neklengte voor stalgenoot Open Mind voor trainer Saeed bin Suroor. Met een halve lengte daarachter kwam Ventura Rebel.

Een dik uur later was het weer raak voor Godolphin. Jockey William Buick won op New Kingdom (Dubawi x Provenance) voor trainer Charlie Appleby de Lord Glitters Handicap over 1600 meter op gras voor Aegean Finale en Ouzo. Twintig minuten later won Buick de Nad Al Sheba Throphy over 2810 meter op gras met de vijfjarige Siskany (Dubai x Halay) weer voor trainer Charlie Appleby. Het paar liet met twee lengten Ardakan en Al Nayyir achter zich. Renstal Godolphin heeft deze ren nu tien keer gewonnen waarvan zeven keer op rij. Buick zei dat het een goede prestatie van het paard was en hoopt dat hij een geduchte tegenstander in de Dubai Gold Cup zal zijn.

In de Group III Dubai Mullenium Stakes over 2000 meter op gras, de belangrijkste ondersteuningsren van deze meeting, won Buick op de vierjarige Nations Pride (Teofilo x Important Time) voor trainer Charlie Appleby voor Zagrey. Derde werd stalgenoot Ottoman Fleet onder James Doyle voor Godolphin en Appleby. Appleby gaat zich nu op deelname van Nations Pride aan de Jebel Hatta en de Dubai Turf focussen.

