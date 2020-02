Het gaat maar door: De Vries wint de eerste twee koersen op Meydan

Dat Adrie de Vries tot dé topjockeys van de wereld behoort is in de rensport al lang bekend. De sympathieke Nederlander wordt hogelijk gerespecteerd door eigenaren en trainers en zijn collegae als Frankie Dettori, Christophe Soumillion en Olivier Peslier.

De Vries won afgelopen donderdag al te Meydan, afgelopen vrijdag driemaal te Bahrein en gistermiddag zette hij zijn overwinningsstroom voort door de eerste twee rennen op Meydan te winnen. De samenwerking van trainer Fawzi Nass, diens paarden en de inspanningen van De Vries werpen hun vruchten af.

Openingsrace

De Emirates NBD Personal Banking, de met 55.000 dollar gedoteerde openingsrace over 1400 meter op zand voor maidens (paarden die nog niet eerder gewonnen hebben) telde maar liefst 16 deelnemers. De Vries bereed de vierjarige Lacienegaboulevard (Shanghai Bobby x Lady Pecan) die hij al eerder op 20 december 2018 en 5 januari 2019 bereed en daarmee als derde respectievelijk tweede finishte.

‘Aan het knallen’

Het was de vijfde koers in de carrière van het paard en nu was het raak: onder knap stuurwerk van de Vries won het paard (wiens naam een behoorlijke tongbreker is) zijn eerste koers. De Vries, die naast het koersen ook trainingen voor de renstal van Fawzi Nass verzorgt: “Het is een aardig paard en aangezien hij in het verleden een goede vorm heeft laten zien, waren wij hoopvol voor een overwinning. De stal is behoorlijk aan het knallen en de paarden rennen goed.”

‘Perfect bereden’

Die opmerking werd vervolgens bevestigd in de met 55.000 dollar gedoteerde Emirates NBD Business Banking, een maiden koers over 1600 meter op gras. De Vries bereed de driejarige Al Mukhtar Star (Lemon Drop Kid x Alec’s Moon) en deze ren kende ook 16 deelnemers. Net als in de vorige race nam De Vries in de eerste helft van de koers zijn tijd voordat hij zijn paard naar de buitenkant van het veld stuurde.

Voor het paard was het zijn eerste overwinning uit drie starts en in die starts werd het steeds door De Vries bereden. Trainer Fawzi Nass: “Het was een mooie start van de middag en het zijn allebei paarden waarvan wij dachten dat ze goede kansen hadden. Adrie heeft beide perfect bereden en wij denken dat er nog meer goeds van hen te verwachten valt.”

De Vries heeft met zijn overwinningen in drie dagen tijd ruim € 219.000 voor zijn eigenaren verdiend.

Bron: Horses.nl