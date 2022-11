Het nieuwe leven van Nicola Wilson na zware val in Badminton

Het leven ziet er tegenwoordig heel anders uit voor Olympiër en Europees kampioen van 2021 Nicola Wilson. Het jaar was begonnen zoals dat hoort voor de Britse topamazone, maar alles veranderde op slechts enkele hindernissen voor de finish van de 5* cross in Badminton begin mei. Wilson en haar paard JL Dublin (v. Diarado) kwamen daar ten val waarbij de amazone haar rug op enkele plaatsen brak. In september kwam ze eindelijk weer thuis en positief start ze haar nieuwe leven op haar stallencomplex in Yorkshire.

In een interview met Eventing Nation vertelt Nicola Wilson over de val, haar revalidatie en haar plannen. Ze spreekt zonder zelfmedelijden en vol opluchting en dankbaarheid dat haar paard bij de val ongedeerd bleef. “Ik wist toen en daar dat mijn eventingdagen voorbij waren,” herinnert Nicola zich na die rotation val in Badminton. Op enkele plaatsen had de 46-jarige amazone haar rug gebroken. Ze verbleef bijna drie weken op de intensive care en revalideerde tot in september. Tijdens deze periode herwon Nicola het gebruik van haar handen en armen en begon ook te lopen met hulp.

Wedstrijdcarrière voorbij

De Britse geeft niet op en heeft een nieuwe invulling gegeven aan haar leven. “Mijn wedstrijdcarrière is beëindigd door deze ingrijpende ernstige blessure, maar ik voel me gelukkig dat ik nu in een positie ben om anderen te helpen hun dromen en doelen te bereiken, zoals degenen die mij hebben getraind en geholpen,” legt Wilson uit. “We hebben hier de faciliteiten en we weten dat het systeem werkt. We kunnen werken op het vlakke terrein, springen en crossen. We hebben veel heuvels voor fitnesswerk, en ons centrum is speciaal gebouwd en ontworpen voor mijzelf om paarden te trainen voor vijfsterren wedstrijden en kampioenschappen. Het lijkt me dus echt zonde om die faciliteiten niet te gebruiken, en ik zou heel graag mentor en coach willen zijn en zo betrokken als de mensen willen.”

‘Op een positieve manier vooruitgaan’

Op deze manier heeft Nicola Wilson gedaan wat voor velen misschien onbegrijpelijk is: aan het einde van haar eigen carrière heeft ze een manier gevonden om die van anderen te lanceren. “Het is wrang, maar uiteindelijk weet ik dat ik niet meer kan. Ik zit in de positie waarin ik zit, en daar wil ik het beste van maken en op een positieve manier vooruitgaan en van het leven genieten in plaats van met spijt of negativiteit terug te kijken.”

Lees het interview hier.

Bron Eventing Nation