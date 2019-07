Historisch reining-zilver voor Yessie van der Zwan

In de individuele finale van het WK Reining voor young riders schreef de 18-jarige Yessie van der Zwan geschiedenis door met Walla Whiz N Tari BB een individuele zilveren medaille te winnen. Het goud ging naar de Amerikaan Cade McCutcheon met Smart Little Dunnit.

Van der Zwan reed een fantastische score van 222 en stond lange tijd op de eerste plek. McCutcheon kwam uiteindelijk langszij met 227,5. De bronzen medaille was voor de Belgische Nimroid Vannietveld met What A Wave.

Tweede kans

Het Nederlandse team kwam in de eerder verreden teamcompetitie niet uit de verf. Yessie van der Zwan liet toen wel al zien dat een hoge score er zeker in zat. Een verkeerde galop zorgde voor 9 strafpunten, maar de combinatie mocht wel naar de individuele finale. Haar paard Walla Whiz N Tari BB is in bezit van Suzanne Scharroo, die in 2017 voor Nederland op het WK reed.

Talitha Cosijnse (Baarn) had zich met Big Gun To Trash geplaatst voor de individuele finale voor junioren. Ze reed eerder vandaag naar 210 punten en een knappe achtste plaats.

Uitslagen

WK Reining Young Riders Individueel 2019:

1. Cade McCutcheon (USA) met Smart Little Dunit – 227,5

2. Yessie van der Zwan (Ede) met Walla Whiz N Tari BB – 222

3. Nimroid Vannietvelt (Bel) met What A Wave – 221

Young Riders teamcompetitie:

1. Duitsland

2. Frankrijk

3. USA

WK Reining Junioren individueel:

1. Raenna R Thayn (USA) met Coded N Karma – 218

2. Sarah Armenta (USA) met Gun Smoke Dennis – 217,5

3. Emma K Lane (USA) met Gunner Gump – 217

8. Talitha Cosijnse met Big Gun To Trash – 210

Junioren teamcompetitie:

1. USA

2. Duitsland

3. Zwitserland

Bron: KNHS / Horses.nl