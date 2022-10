Historische FEI ranking eventing: echtpaar Tim en Jonelle Price op 1 en 2

Het Nieuw-Zeelandse paar Tim en Jonelle Price bezetten de eerste twee plaatsen van de FEI ranking eventing. Nooit eerder is het voorgekomen dat een echtpaar een ranking aanvoerden. Tim Price was ruim drie jaar geleden al een lijstaanvoerder en is weer terug aan kop. Zijn vrouw Jonelle steeg van plaats vier naar twee. Olympisch gouden medaillewinnaar Oliver Townend die drie jaar op kop stond, is verdreven naar de derde plek.

Tin Price won enkele weken geleden de bronzen medaille met Falco (v. Cardenio) op het FEI Eventing Wereldkampioenschap in Pratoni del Vivaro. Ook de derde plaats met Vitaly (v. Contender) in Burghley leverde veel punten op voor de ranking. Zestien keer uit 24 starts stond Price in de top tien. Dankzij deze constantheid staat Price bovenaan de wereldranglijst met een totaal van 610 punten.

Jonelle Price van vier naar twee

Jonelle Price is opgeklommen van de vierde naar de tweede plaats op de ranglijst met 569 punten. Ze pakte punten met haar tiende plaats op Mcclaren (v. Clarimo) op het WK en met de twee derde plaatsen op de 5* wedstrijden in Pau en Luhmühlen en vierde plaats in Burghley. Om de feestvreugde compleet te maken is de groom van Price, Kerryn Edmans, ook genomineerd in de categorie FEI Best Groom van de FEI Awards van dit jaar.

Sanne de Jong beste Nederlandse

Voormalig nummer één, Oliver Townend, is gezakt naar nummer drie met 559 punten, terwijl zijn landgenote Rosalind Canter nu vierde is met 503 punten. William Coleman (USA) sluit de top 5 van het klassement af met 469 punten. Wereldkampioene Yasmin Ingham is met stip de top tien binnen gekomen en staat nu achtste. Andere forse stijgers in het klassement zijn Julia Krajewski (van 83 naar 22) en de Japanner Kazuma Tomoto (van 194 naar 33). Met een 88ste plaats is Sanne de Jong de beste Nederlandse op de ranking.

Klik hier voor de FEI ranking.

Bron Eventing Nation/Horses.nl