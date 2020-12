Hong Kong Jockeyclub presenteert vier elite Group I rennen met miljoenen aan prijzengeld

De Longines Hong Kong International Races is hét evenement dat het einde van de wereldwijde internationale rensport van 2020 opluistert. De Jockeyclub biedt een programma waar men u tegen zegt met haar vier Group I rennen. De vier rennen hebben een prijzengeld van ruim 10 miljoen euro.

De belangrijkste van de vier rennen is de met 3 miljoen euro gedoteerde Longines Hong Kong Cup over 2000 meter. Verder is er in Hong Kong de met 2,66 miljoen euro gedoteerde Longines Hong Kong Mile over 1600 meter, de met 2,3 miljoen euro gedoteerde Longines Hong Kong Sprint over 1200 meter en de met 2,1 miljoen gedoteerde Longines Hong Kong Vase over 2400 meter.

Renpaarden uit hele wereld

De beste renpaarden ter wereld uit Japan, Singapore, Frankrijk en Ierland zullen het opnemen tegen die uit Hong Kong. Onder de deelnemers bevinden zich maar liefst 15 internationale Group I winnaars en de internationale trainers richten het trainingsprogramma van hun pupillen al 34 jaar in op deelname aan deze hoog gedoteerde Group I rennen.

Sterke competitie

Het is voor de internationale deelnemers bepaald niet makkelijk om van Hong Kongs toppaarden te winnen. De competitie is sterk en gelet op het feit dat Hong Kong wereldwijd slechts een klein percentage aan renpaarden (1200) in training heeft, toont aan dat de status van hun paarden zeer hoog is. Om er maar een paar te noemen: Classique Legend, de hoogst gedoteerde sprinter ter wereld, Golden Sixty, de BMW-derby winnaar van 2020, Beauty Generation, de winnaar van de Hong Kong Mile in 2017 en 2018 en die tweemaal tot Paard van Het Jaar is gekroond. Dan zijn zijn ook nog Furore, winnaar van de BMW-Derby 2019 en Exultant, het regerende Paard van het Jaar afkomstig uit de stallen van Hong Kong. Om van deze toppers te kunnen winnen, hebben de buitenlandse deelnemers hun absolute toppaarden ingeschreven zoals Danon Premium, Normcore, Win Bright, Admire Mars, Danon Smash, Tower Of London, Magical, Order Of Australia, Mogul, Romanised, Skaletti en Royal Julius.

Jockey Soumillon niet van start

De internationale paarden, trainers en jockeys zijn de afgelopen twee weken ingevlogen om te voldoen aan de quarantaineregels en verbleven in een zogenoemde ‘bubble’. Voor de Franse topjockey Christophe Soumillon, die Covid-19 positief werd getest en in aparte quarantaine verbleef, werd gisteren groen licht gegeven. Soumillon was genezen verklaard, maar werd door de renbaanartsen niet fit genoeg bevonden om morgen aan de internationale rennen deel te nemen. Gisteren volgde er dus een herschikking van lokale en internationale jockeys om de ritten van Soumillon, waaronder die op Admire Mars en Normcore, in te vullen.

Livestreams

Dat de Hong Kong Jockeyclub morgen een prachtig programma neerzet is met name te danken aan hun CEO Winfried Engelbrecht-Bresges die al 20 jaar een team van topmensen aanstuurt om alles voor de paarden en de betrokkenen te regelen. Voor de selecte groep van internationale media, waaronder De Paardenkrant en Horses.nl, verzorgt Larry Yeung en zijn team dagelijks via een high tech online platform de livestreams van de trainingen, interviews, updates en foto’s, de rennen en statistieken. Het renprogramma met tien rennen begint morgen om 06.25 uur Nederlandse tijd.

Bron Horses.nl