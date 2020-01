Hong Kong Jockeyclub treft maatregelen op renbanen vanwege coronavirus

Qua bezoekersaantallen zijn de Chinese Nieuwjaarsdag rennen op de twee renbanen van Hong Kong op 27 januari de drukst bezochte. Vorig jaar zijn er 105.716 bezoekers geregistreerd. De Hong Kong Jockey Club (HKJC) volgt de ontwikkeling van het nieuwe coronavirus op de voet en is zich goed bewust van de bezorgdheid van het publiek over de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met drukte en de potentiële impact van het Coronavirus op de Chinese Nieuwjaarsdag.

Winfried Engelbert-Bresges, CEO van de HKJC: “De Chinese Nieuwjaarsrennen zijn een heel belangrijk onderdeel van het gemeenschapsleven tijdens de Chinese Nieuwjaarsvakanties. Zij bieden aan ongeveer een miljoen racefans, waarvan er ongeveer 800.000 een gokaccount hebben, race- en gokentertainment. De afgelasting van die rennen zou daarom niet alleen gevolgen hebben voor degenen die de renbanen bezoeken maar ook voor iedereen die thuis of elders blijft en de rennen op tv of via andere platforms volgen. Afgelasting zou ook gevolgen hebben voor eigenaren, trainers en jockeys, die niet in staat zullen zijn om hun paarden te laten rennen of te kunnen berijden.”

Sluiting van gokhallen, mediahallen en de digitale zone

Daarom heeft de HKJC besloten dat de Nieuwjaarsrennen doorgaan zij het met een beperkte opkomst en onder het treffen van extra hygiënemaatregelen. Behalve essentiële partijen zoals eigenaren, trainers, jockeys, clubofficieren en stewards worden alleen die klanten toegelaten die al een reservering bij renbaan restaurants hebben. Klanten die hun boekingen willen annuleren, krijgen volledige terugbetaling. Andere renbaan faciliteiten zoals gokhallen, mediahallen en de digitale zone worden gesloten. Dit betekent dat ongeveer 8.000 klanten de renbijeenkomst bijwonen en deze klanten worden verdeeld in de 54 restaurants en in de skyboxen van de twee renbanen (Happy Valley en Sha Tin). Volgens geraadpleegde medische experts is het gezondheidsrisico voor de klanten niet hoger dan het bezoeken van restaurants in de winkelcentra. Van iedereen wordt bij aankomst de temperatuur gescreend en de mensen krijgen het advies om medische maskers te dragen.

Financiële compensatie voor 8000 deeltijdwerkers

Als gevolg van deze regeling wordt het aantal deeltijdwerknemers dat op de renbanen werkt teruggebracht van 11.000 naar 3.000. Elke annulering van de renbijeenkomst zou een ​​negatieve economische impact hebben op onze werknemers reden waarom de resterende 8.000 deeltijdwerkers een discretionaire vergoeding ter compensatie van hun inkomstenverlies ontvangen.

“De bovenstaande regelingen blijven voor alle volgende renbijeenkomsten voor de renbanen tot nader order gelden. De HKJC zal de situatie van het nieuwe coronavirus dagelijks blijven volgen en zal in overeenstemming hiermee bepalen of verdere maatregelen nodig zijn,” reageerde Engelbert-Bresges.

